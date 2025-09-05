Запланована подія 2

"Пакунок школяра": в Украине запустили интерактивную карту магазинов, участвующих в госпрограмме

школьники
Для родителей первоклассников заработал онлайн-дашборд. / Freepik

В Украине запустили в тестовом режиме интерактивную карту, позволяющую найти магазины, где можно использовать средства в рамках программы "Пакунок школяра". Онлайн-дашборд не содержит полного перечня всех торговых точек, но показывает более 25 тысяч магазинов по всей стране, участвующих в госпрограмме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

По данным ведомства, в настоящее время помощь уже начислена более 103 тысяч семей на общую сумму 526 млн гривен, что составляет 41% от бюджета программы. Во втором транше выплаты получили около 18 тысяч семей.

Как отметил министр Денис Улютин, дашборд является важным шагом для усовершенствования программы и обеспечения удобства для семей. Глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский добавил, что карта будет способствовать прозрачности и доступности государственной помощи.

Как работает онлайн-дашборд

Онлайн-дашборд является навигатором, показывающим торговые точки, где можно гарантированно рассчитаться средствами программы. На карте можно использовать фильтры по области и территориальному обществу.

Участники программы могут тратить средства в любом магазине, платежный терминал которого имеет соответствующие MCC-коды:

  • 5641 - детская одежда;
  • 5651 - одежда для всей семьи;
  • 5661 - магазины обуви;
  • 5943 - канцелярские товары.

Отметим, программа "Пакунок школяра" продлится до 15 ноября 2025 года. Заявление на получение помощи можно подать через приложение "Действие" или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Напомним, государственную программу "Пакунок школяра" планируют расширить. Теперь деньги можно будет тратить не только на канцелярию, детскую одежду и обувь, но и на книги.

Автор:
Татьяна Ковальчук