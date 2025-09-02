Запланована подія 2

"Пакунок школяра" расширят: теперь средства можно будет потратить на книги

"Упаковка школьника" получит новые возможности

Государственную программу "Пакунок школяра" планируют расширить. Теперь деньги можно будет тратить не только на канцелярию, детскую одежду и обувь, но и на книги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

Расширение программы "Пакунок школяра"

"Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в ближайшие три недели", - заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По состоянию на 2 сентября почти 128 тысяч семей подали заявления на участие в программе "Пакунок школьника", из них 122 тысячи воспользовались онлайн-заявками через приложение "Дія".

В рамках первого финансирования поддержку уже получили 86 тысяч семей на сумму 430 млн. грн., что составляет 35% средств, предусмотренных в госбюджете. Еще 18 тысяч семей ожидают получения помощи в ближайшее время.

В настоящее время зафиксировано более 3 тысяч отказов из-за несоответствия условиям программы.

Как оформить 5000 на первоклассников?

Если ребенка причислили к первому классу украинской школы:

  • обновите приложение "Дія" - перейдите в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакунок школяра";
  • выберите ребенка, на которого оформляете заявление;
  • перейдите к подаче заявления;
  • откройте "Дія.Карту" или выберите карту среди доступных;
  • просмотрите данные заявления и подпишите его "Дія.Підпис".

Сообщается, что средства начислятся на "Дія.Карту". Подать заявление можно с 18 августа по 15 ноября. Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента начисления.

Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакунок школяра" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.

Автор:
Ольга Опенько