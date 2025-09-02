Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

"Пакунок школяра" розширять: тепер кошти можна витратити на книги

Державну програму “Пакунок школяра” планують розширити. Тепер кошти можна буде витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й на книги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики. 

Розширення програми "Пакунок школяра"

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", - заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Станом на 2 вересня майже 128 тисяч родин подали заяви на участь у програмі Пакунок школяра", з них 122 тисячі скористалися онлайн-заявками через застосунок "Дія".

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн грн, що становить 35% коштів, передбачених у держбюджеті. Ще 18 тисяч родин очікують на отримання допомоги найближчим часом.

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов через невідповідність умовам програми.

Як оформити 5000 на першокласників?

Якщо дитину зарахували до першого класу української школи:

  • оновіть застосунок "Дія" — перейдіть у "Сервіси" — "Допомога від держави" — "Пакунок школяра";
  • оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву;
  • перейдіть до подання заяви;
  • відкрийте "Дія.Картку" або оберіть картку серед доступних;
  • перегляньте дані заяви та підпишіть її "Дія.Підписом"

Повідомляється, що кошти нарахуються на "Дія.Картку". Подати заяву можна від 18 серпня й до 15 листопада. Витратити гроші потрібно буде протягом 180 днів з моменту нарахування. 

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра" у липні цього року. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.

Автор:
Ольга Опенько