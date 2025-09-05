"Пакунок школяра": в Україні запустили інтерактивну мапу магазинів, які беруть участь у держпрограмі

В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, що дозволяє знайти магазини, де можна використати кошти в рамках програми "Пакунок школяра". Онлайн-дашборд не містить повного переліку всіх торгових точок, але показує понад 25 тисяч магазинів по всій країні, які беруть участь у держпрограмі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

За даними відомства, наразі допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на загальну суму 526 млн гривень, що становить 41% від бюджету програми. У другому транші виплати отримали майже 18 тисяч родин.

Як зазначив міністр Денис Улютін, дашборд є важливим кроком для удосконалення програми та забезпечення зручності для сімей. Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський додав, що мапа сприятиме прозорості та доступності державної допомоги.

Як працює онлайн-дашборд

Онлайн-дашборд є навігатором, який показує торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися коштами програми. На мапі можна використовувати фільтри за областю та територіальною громадою.

Учасники програми можуть витрачати кошти в будь-якому магазині, платіжний термінал якого має відповідні MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари.

Зауважимо, програма "Пакунок школяра" триватиме до 15 листопада 2025 року. Заяву на отримання допомоги можна подати через застосунок "Дія" або в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, державну програму "Пакунок школяра" планують розширити. Тепер кошти можна буде витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й на книги.