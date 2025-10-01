"Пакунок школяра" тепер можна витрачати на книги: нові зміни запрацювали з 1 жовтня

Відсьогодні вступили в дію нові зміни у програмі "Пакунок школяра". Відтепер "Дія.Карткою" можна розраховуватися не лише за канцелярські товари, дитячий одяг та взуття, а й за книги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики України.

Розширення програми дозволить батькам і опікунам купувати все необхідне для навчання своїх дітей без додаткових витрат.

Зокрема, тепер можна поповнювати домашню бібліотеку першокласників, обираючи друковані та навчальні книги.

Щоб дізнатися, де в Україні приймають оплату "Дія.Карткою", Мінсоцполітики створило онлайн-дашборд, на якому зібрані всі магазини, що беруть участь у програмі.

Це дозволяє швидко і зручно планувати покупки та забезпечити дитину всім необхідним до школи.

Експерти відзначають, що розширення програми допоможе заохотити дітей до читання та підтримати освітню підготовку з ранніх класів, одночасно полегшуючи фінансове навантаження на родини.

Зазначимо, що батьки першокласників, які отримали державну допомогу "Пакунок школяра" на картки "Дія.Картка" ПриватБанку, найчастіше купують дитячий одяг та канцтовари.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра" у липні цього року. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.