"Пакунка школяра": на які товари батьки першокласників найчастіше витрачають кошти держдопомоги

Батьки першокласників, які отримали державну допомогу "Пакунок школяра" на картки "Дія.Картка" ПриватБанку, найчастіше купують дитячий одяг та канцтовари.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані фінустанови.

Станом на сьогодні, понад 191 тисяча українців відкрили спеціальні рахунки в ПриватБанку для отримання виплат, а понад 101 тисяча вже отримали кошти на загальну суму 505 млн грн.

За даними банку, кошти допомоги витрачають на:

одяг — 64%;

канцтовари — 32%;

взуття — 4%.

Як оформити 5000 на першокласників?

Ті батьки, які ще не скористався програмою держдопомоги "Пакунок школяра", можуть подати заяву до 15 листопада. Витратити гроші потрібно буде протягом 180 днів з моменту нарахування. Кошти нарахуються на "Дія.Картку".

Якщо дитину зарахували до першого класу української школи:

оновіть застосунок "Дія" — перейдіть у "Сервіси" — "Допомога від держави" — "Пакунок школяра";

оберіть дитину, на яку оформлюєте заяву; перейдіть до подання заяви;

відкрийте "Дія.Картку" або оберіть картку серед доступних;

перегляньте дані заяви та підпишіть її "Дія.Підписом"

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра" у липні цього року. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.