"Пакунок школяра": на какие товары родители первоклассников чаще всего тратят средства госпомощи

школа, школьники, глобус
За деньги госпомощи родители чаще всего покупают первоклассникам одежду. / Freepik

Родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Картка" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные финучреждения.

На сегодняшний день, более 191 тысячи украинцев открыли специальные счета в ПриватБанке для получения выплат, а более 101 тысячи уже получили средства на общую сумму 505 млн грн.

По данным банка, средства помощи тратят на:

  • одежда - 64%;
  • канцтовары - 32%;
  • обувь – 4%.

Как оформить 5000 на первоклассников?

Те родители, которые еще не воспользовались программой госпомощи "Пакунок школяра", могут подать заявление до 15 ноября. Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента начисления. Средства начисляются на "Дія.Картка".

Если ребенка причислили к первому классу украинской школы:

  • обновите приложение "Дія" - перейдите в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакунок школяра";
  • выберите ребенка, на который оформляете заявление; перейдите к подаче заявления;
  • откройте "Дія.Картку" или выберите карту среди доступных;
  • просмотрите данные заявления и подпишите его "Дія.Підпис".

Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакунок школяра" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.

Автор:
Татьяна Ковальчук