"Пакунок школяра": на какие товары родители первоклассников чаще всего тратят средства госпомощи
Родители первоклассников, получивших государственную помощь "Пакунок школяра" на карточки "Дія.Картка" ПриватБанка, чаще всего покупают детскую одежду и канцтовары.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные финучреждения.
На сегодняшний день, более 191 тысячи украинцев открыли специальные счета в ПриватБанке для получения выплат, а более 101 тысячи уже получили средства на общую сумму 505 млн грн.
По данным банка, средства помощи тратят на:
- одежда - 64%;
- канцтовары - 32%;
- обувь – 4%.
Как оформить 5000 на первоклассников?
Те родители, которые еще не воспользовались программой госпомощи "Пакунок школяра", могут подать заявление до 15 ноября. Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента начисления. Средства начисляются на "Дія.Картка".
Если ребенка причислили к первому классу украинской школы:
- обновите приложение "Дія" - перейдите в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакунок школяра";
- выберите ребенка, на который оформляете заявление; перейдите к подаче заявления;
- откройте "Дія.Картку" или выберите карту среди доступных;
- просмотрите данные заявления и подпишите его "Дія.Підпис".
Напомним, правительство приняло решение о запуске новой выплаты - "Пакунок школяра" в июле этого года. Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривен на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в оффлайн формате.