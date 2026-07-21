Убытки на $20 млн и продажи на 2,1 млрд грн: как самая большая сеть кинотеатров работает во время войны

Из почти 300 компаний, имеющих лицензию на показ кинофильмов, большую часть рынка делят около десятка компаний. Самая большая из них – сеть Multiplex, насчитывающая 27 кинотеатров. Рынок растет: в 2025 году все эти компании продали билетов на 4,1 млрд грн – это на 20% больше, чем годом ранее. Повышенная тревожность из-за войны создает спрос на эскапизм, который кинотеатры и удовлетворяют. Multiplex занимает львиную долю этого рынка: продажи сети составили 2,1 млрд. грн. Сеть принадлежит семье Трофименко, в частности Всеволоду Трофименко, его отцу Владимиру и сестре Ксении. Развивать такой бизнес во время войны удается не всем. Так, сеть "Линия кино" после закрытия зала в Ивано-Франковске весной этого года закрыла кинотеатр в торгово-развлекательном центре "Магеллан", работавшем более 20 лет.

Высокие тарифы, нехватка персонала, затраты на ремонт и восстановление после обстрелов — все это создает условия, при которых удержать такой бизнес на плаву становится задачей со звездочкой. Как Multiplex удается решать эти проблемы, рассказал Delo. ua генеральный директор сети Роман Романчук.

В прошлом году ваши продажи выросли на 18% - до 2,1 млрд грн. Что явилось основной причиной: увеличение количества зрителей или повышение цен?

— Главным драйвером я бы назвал силу контента. В 2025 году на экраны вышло несколько фильмов, которые обеспечили основной поток зрителей. Самыми кассовыми стали "Зоотрополис 2", который собрал 67,6 млн грн и продал 352,7 тыс. билетов, а также "Лело и Стич" - 57,2 млн грн кассовых сборов и более 320 тыс. проданных билетов.

Стоимость билетов за последние четыре года выросла примерно на 20%. Конечно, все зависит от категории мест, ведь цены в разных залах отличаются, но общая картина именно такова.

Удорожание было вынужденным шагом. Главная причина, толкающая нас к этому, — рост тарифов на электроэнергию, серьезно сказывающийся на нашей рентабельности.

То есть, за четыре года билеты подорожали всего на 20%? Это значительно меньше уровня инфляции и девальвации гривны. Как вам удается удерживать цены?

— К счастью, у нашего бизнеса нет прямой привязки к курсу доллара, хотя валютная составляющая в структуре расходов присутствует. Главное здесь другое – платежеспособность нашего зрителя.

К сожалению, средний украинец не стал богаче вслед за ростом курса доллара. Мы учитываем реальные доходы людей, и именно это сдерживает нас от радикального повышения цен. Мы должны балансировать, чтобы кино оставалось доступным развлечением.

Другими словами, если существенно повысить цены, меньше людей будут покупать билеты.

Ранее вы говорили, что посещаемость в промышленности сократилась на 46% по сравнению с довоенным периодом. Какую динамику вы наблюдаете в начале 2026?

— Если говорить о первом полугодии 2026 года, то благодаря сильному контенту мы видим прирост. Однако это буквально несколько процентов – менее 5%.

Если Вооруженные силы Украины будут держать оборону так же стойко, мы надеемся завершить год с небольшим ростом посещаемости по сравнению с прошлым годом.

Если сравнивать с базовым довоенным 2019 годом, от которого мы в свое время считали падение на 46%, то сейчас по сопоставимым показателям находимся примерно на уровне минус 44%.

Кинотеатры зарабатывают не только на продаже билетов, но и на барах. Какую часть этот сегмент занимает в вашем общем обороте?

— Это зависит от конкретного кинотеатра: работает ли там полноценный попкорн-маркет, классический бар или премиальная локация. Если вывести средний показатель по всей сети, то бар обеспечивает примерно 37% общего оборота компании.

Какие ленты в 2025–2026 годах принесли самое большое собрание?

— Их действительно немало. Если говорить о 2025 году, то огромным прорывом стала украинская документальная лента " Антарктида " Антона Птушкина. Осенью она продемонстрировала невероятные результаты и установила абсолютный рекорд по посещаемости, собрав более 203 тыс. зрителей.

"Антарктида" Антона Птушкина собрала более 203 тыс. зрителей и стала самой успешной украинской документальной лентой в прокате.

Мне очень приятно констатировать, что именно украинский документальный фильм смог сгенерировать столь крупные кассовые сборы и существенно повлиять на наши общие показатели.

В целом в 2025 году доля украинского кино в прокате достигла 14%. До полномасштабного вторжения этот показатель составил около 5%.

Что касается 2026 года, то мы надеемся, что главные хиты еще ждут нас во втором полугодии. В частности, большие ожидания возлагаем на новые релизы — например, на новый «Человек-паук» и «Одиссей», которые должны стать главными зрительными магнитами.

Какие затраты вы понесете из-за отключения электроэнергии?

— Только в закупку генераторов и создание сопутствующей инфраструктуры за эти годы мы инвестировали более 10 млн. грн. За первую половину 2026 года наши инвестиции в этом направлении составляли около 4 млн грн.

Мы продолжаем переговоры, ведь должны быть готовы к любой зиме. Комбинированный тариф вырос более чем на 500% по сравнению с довоенным периодом.

Раньше мы платили за электроэнергию около 5 грн за киловатт-час. Сейчас в периоды активного использования генераторов и импортируемой электроэнергии цена может достигать 30 грн за киловатт-час.

Для многих наших кинотеатров такие тарифы сводят маржинальность к нулю. В других локациях доходность существенно снижается, но, по крайней мере, остается на уровне безубыточности.

О кадровом голоде, автоматизации и искусственном интеллекте

Еще одно наблюдение по реестрам: в 2022 году у вас существенно сократился штат — с 665 до 80 работников. Если подытожить количество работников в ваших компаниях, то сейчас их чуть больше 500. Куда исчезли люди, кроме тех, кого мобилизовали?

— Причин много — от миграции за границу до мобилизации. С начала полномасштабной войны общее количество персонала у нас уменьшилось более чем вдвое.

Но главное в том, что мы переформатировали свою бизнес-модель. Многие процессы автоматизировали и внедрили искусственный интеллект, увеличили долю онлайн-обслуживания, установили физические терминалы и устройства самообслуживания в кинотеатрах.

Кроме того, мы сделали линейный персонал универсальным: теперь один человек может выполнять несколько различных задач. Все это позволило снизить потребность в персонале. Мы планируем развивать эти проекты и дальше.

Какие вакансии сейчас закрывать тяжелее всего?

— Дефицит людей мы ощущаем очень остро, но в разных сегментах ситуация отличается. На линейные должности мы нанимаем много работников, однако там наблюдается безумная текучесть кадров.

К примеру, когда студентам разрешили выезжать за границу для обучения, это существенно сократило нашу основную базу кандидатов и усложнило набор молодежи.

Что касается среднего и топ-менеджмента, то здесь мы сталкиваемся с головной болью всего рынка. Он критично сузился, специалистов не хватает, поэтому закрытие ключевых вакансий теперь затягивается на месяцы.

География разрушений и восстановления

В настоящее время Multiplex имеет 27 кинотеатров и 171 зал. В сравнении с началом полномасштабной войны вы потеряли две локации. Верна ли эта статистика?

— В течение полномасштабной войны в результате российских ракетных атак повреждения получили девять наших локаций. Мы полностью и безвозвратно потеряли три кинотеатра — в Мариуполе, Кривом Роге и Запоре Один из кинотеатров Multiplex, пострадавший от российской атаки

Один из кинотеатров Multiplex, пострадавший от российской атаки.

В Запорожье мы имели три прямых попадания ракет в торгово-развлекательный центр. Там полностью разрушена конструкция строения.

Что касается Херсона, то кинотеатр там не работает с первых дней войны. Но мы не считаем его окончательно утраченным. Наш периметр пострадал меньше и подлежит восстановлению. Однако сам торгово-развлекательный центр существенно разрушен, а ситуация в городе пока заставляет держать этот проект на паузе.

Какие из поврежденных локаций удалось вернуть на работу?

— Из девяти пострадавших кинотеатров мы полностью восстановили работу шести. Это, в частности, кинотеатры в киевских торгово-развлекательных центрах Retroville и Lavina Mall, одесском ТРЦ Riviera, а также харьковских ТРЦ "Дафи" и Nikolsky.

Общая сумма ущерба нашей сети от разрушений превысила $20 млн. Параллельно мы продолжали развитие: открыли дополнительные залы в действующих кинотеатрах, а также запустили новый объект в Ужгороде.

Как сегодня работают ваши кинотеатры в Харькове, где ситуация остается одной из самых сложных? Приносят ли они прибыль?

— В Харькове у нас два кинотеатра, и они существенно отличаются друг от друга. Локация в центре города, в ТРЦ Nikolsky, в свое время пострадала от обстрела, но мы полностью восстановили ее, и она работает.

А вот кинотеатр на Салтовке, в ТРЦ "Дафи", пострадал из-за существенного уменьшения количества посетителей. Мы запустили его на минимальных оборотах, там все еще закрыты два зала.

Одно время он однозначно генерировал убытки. Однако сейчас, благодаря партнерской договоренности с владельцами торгово-развлекательного центра, мы смогли выйти «в ноль».

Владельцы пошли нам навстречу и привязали стоимость аренды к нашему реальному товарообороту. Кроме того, мы максимально сократили все операционные расходы.

Мы сознательно удерживаем этот кинотеатр, ведь это наша социальная ответственность перед харьковчанами, которым эмоциональная разгрузка сегодня нужна больше всего.

Планируете ли вы новые открытия до конца 2026?

Да, планы есть — как в Киеве, так и в регионах. Сейчас мы находимся на стадии детальных переговоров и заключения контрактов, поэтому конкретные города назовем чуть позже.

Какие финансовые цели вы ставите перед собой к концу 2026 года?

Сегодня подходы к планированию кардинально изменились. До полномасштабной войны мы могли позволить себе закладывать амбициозные бюджеты в год или даже на 14 месяцев вперед. Сейчас из-за слишком высокой волатильности рынка это уже не работает.

Поэтому наш нынешний подход таков: в базовый годовой бюджет мы закладываем самый плохой сценарий с минимальным ростом. Любой форс-мажор способен существенно изменить результаты.

Однако если безопасная и экономическая ситуация будет оставаться хотя бы на текущем уровне, по итогам 2026 года мы ожидаем роста доходов в гривне в пределах 10%.

Украинское кино за границей: прокат в Польше и феномен "Мавки"

После начала полномасштабной войны за границей оказались миллионы украинцев, ставших потенциальной аудиторией для отечественного кино. Удается ли налаживать партнерство с дистрибьюторами, чтобы украинские фильмы смотрели не только в Украине?

— Мы наладили партнерство с польскими и другими европейскими дистрибьюторами и поставляем туда часть наших лент. В финансовом измерении это собрание почти незаметно, но процесс движется.

Семейная комедия "Ну, мам!" стала одним из самых успешных украинских релизов в Польше.

В некоторых странах есть дружеские сети кинотеатров, даже бесплатно показывающие украинские фильмы для наших беженцев. Однако чаще это все же коммерческие сеансы.

Среди последних успешных кейсов могу назвать прокат фильма "Ну, мам!", показавший очень хорошие результаты в Польше.

Хорошим примером стал прокат анимационной ленты " Мавка. Лесная песня ". Она собрала полные залы в Польше и многих других европейских странах, продемонстрировав, что украинское кино способно заинтересовать не только переселенцев, но и европейского зрителя.