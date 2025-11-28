Проседание рекламного рынка на 30% затормозило развитие украинского кино

Сокращение рекламного рынка за последний год на 30%, а также уменьшение количества проданных билетов в кассах кинотеатров негативно отразились на результатах украинской киноиндустрии.

Об этом в эксклюзивном интервью к 20-летию Delo.ua рассказал соучредитель Film.ua Group Сергей Созановский.

В прошлом году Film.ua заработала около $30 млн. Сергей Созановский считает, что финансовые показатели по итогам 2025 года будут на том же уровне из-за нескольких проблем, среди которых сокращение рекламного рынка и активных кинозрителей.

"Рекламный рынок упал примерно на 30%. Количество проданных билетов сократилось. Некоторые партнеры, например USAID, закрылись в конце прошлого года — у нас осталось несколько нереализованных многомиллионных контрактов. Меньше контента, меньше аренды павильонов — все по цепочке", — отметил Созановский.

По его словам, этот год оказался самым трудным для киностудии с начала полномасштабной войны. В то же время Сергей Созановский отмечает, что кризис может обостриться в 2026 году из-за снижения показателей линейного телевидения на 5–10%.

"Рынок сейчас не может сгенерировать достаточно средств для больших исторических или высокобюджетных фильмов. Сегодня преобладают современные, в основном комедийные проекты. Для исторического кино нужно минимум $1,5–2 млн, и такие проекты пока не могут окупиться в пределах украинского рынка", — отмечает соучредитель Film.ua.

Сергей Созановский резюмирует, что такие кинопроекты, как "Захар Беркут" и "Довбуш", не смогли бы появиться на свет без государственной поддержки.

"То же касается "Мавки". Это важные и красивые фильмы, но их экономика пока не работает без помощи государства", — подчеркивает Созановский.

Больше об успехах и сложностях, с которыми сталкивается украинская киноиндустрия, читайте в полной версии интервью с соучредителем Film.ua Group Сергеем Созановским.