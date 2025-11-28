Запланована подія 2

Просідання рекламного ринку на 30% загальмувало розвиток українського кіно

Film.ua, кіноіндустрія, кіноглядачі
Фото: Film.ua

Скорочення рекламного ринку в останній рік на 30%, а також зменшення кількості проданних квитків у касах кінотеатрів негативно відбилися на результатах українскої кіноіндустрії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю до 20-річча Delo.ua  розповів співзасновник Film.ua Group Сергій Созановский.

Торік Film.ua заробила близько $30 млн. Сергій Созановский вважає, що фінансові показники за підсумками 2025 року будуть на тому ж рівні через низьку проблем, серед яких скорочення рекламного ринку та активних кіноглядачів.

"Рекламний ринок упав приблизно на 30%. Кількість проданих квитків скоротилася. Деякі партнери, як-от USAID, закрилися наприкінці минулого року — у нас залишилося кілька нереалізованих багатомільйонних контрактів. Менше контенту, менше оренди павільйонів — усе ланцюгово", — зазначив Созановский.

За його словами, цей рік виявився найважчим для кіностудії від початку повномасштабної війни. Водночас Сергій Созановский наголошує, що криза може загостритися у 2026 році через зниження показників лінійного телебачення на 5–10%.

"Ринок зараз не може згенерувати достатньо коштів для великих історичних або високобюджетних фільмів. Сьогодні переважають сучасні, здебільшого комедійні проєкти. Для історичного кіно потрібен мінімум $1,5–2 млн, і такі проєкти поки що не можуть окупитися в межах українського ринку", — наголошує співзасновник Film.ua.

Сергій Созановский резюмує, що такі кінопроєкти як "Захар Беркут" і "Довбуш" не змогли б з’явитися на світ без державної підтримки. 

"Те саме стосується "Мавки". Це важливі й красиві фільми, але їхня економіка поки не працює без допомоги держави", — підкреслює Созановский.

Більше про успіхи та складнощі, з якими зіштовхується українська кіноіндустрія, читайте в повній версії інтерв’ю зі співзасновником Film.ua Group Сергієм Созановским.

Автор:
Алік Сахно