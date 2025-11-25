У 2026 році вийде понад 30 нових українських фільмів — більшість без держпідтримки

На наступний рік в Україні заплановані до виходу понад 20 кінострічок. Водночас ще 10 мають додатися найближчим часом. Більшість із цих проєктів створюються без державного фінансування.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю до 20-річча Delo.ua розповів співзасновник Film.ua Group Сергій Созановский.

"У 2026 році вже заплановано до виходу 22 національні фільми, але думаю, додасться ще 10–12. Більшість із них створені без державної підтримки. Це показує, що бізнес нарешті повернувся обличчям до українського кіно і бачить у ньому потенціал", — зазначає Созановский.

Він уточнює, що середній бюджет українського фільму складає від $200 до $600 тисяч. Водночас Сергій Созановский підкреслює, що інвестиції в інфраструктуру в умовах війни коштують ще більші. Тому, за його словами, багато інвесторів відкладають створення таких проєктів на кінець війни.

Созановский разом із партнерами у середині нульових створив кіностудію на Троєщині за $6 млн. На сьогодні він оцінює вартість створення повноцінної сучасної кіностудії у $25 млн. За ці кошти можна побудувати до десяти павільйонів, офіси та всю необхідну інфраструктуру.

Більше про успіхи та складнощі, з якими зіштовхується українська кіноіндустрія, читайте в повній версії інтерв’ю зі співзасновником Film.ua Group Сергієм Созановским.