В 2026 году выйдет более 30 новых украинских фильмов — большинство без господдержки

На следующий год в Украине запланировано к выходу более 20 кинолент. Причем еще 10 должны добавиться в ближайшее время. Большинство из этих проектов создаются без государственного финансирования.

Об этом в эксклюзивном интервью к 20-летию Delo.ua рассказал соучредитель Film.ua Group Сергей Созановский.

"В 2026 году уже запланировано к выходу 22 национальных фильма, но думаю, прибавится еще 10–12. Большинство из них созданы без государственной поддержки. Это показывает, что бизнес наконец-то повернулся лицом к украинскому кино и видит в нем потенциал", — отмечает Созановский.

Он уточняет, что средний бюджет украинского фильма составляет от $200 до $600 тысяч. В то же время Сергей Созановский подчеркивает, что инвестиции в инфраструктуру в условиях войны стоят еще больше. Поэтому, по его словам, многие инвесторы откладывают создание таких проектов до конца войны.

Созановский вместе с партнерами в середине нулевых создал киностудию на Троещине за $6 млн. На сегодняшний день он оценивает стоимость создания полноценной современной киностудии в $25 млн. За эти средства можно построить до десяти павильонов, офисы и всю необходимую инфраструктуру.

