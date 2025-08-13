Одесский "Золотой Дюк" станет ТРЦ: что известно о судьбе легендарного кинотеатра

В Одессе реконструируют бывший кинотеатр "Золотой Дюк" на площади Независимости. Местные жители интересуются, что появится на его месте. Официально целевое назначение включает в себя создание административных и офисных помещений для предпринимательской деятельности, а также эксплуатацию здания кинотеатра.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил депутат Одесского городского совета и начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

По его словам, заказчиком строительных работ на месте бывшего кинотеатра "Золотой Дюк" является ООО "Культурный центр "Золотой Дюк". Компания арендует земельный участок площадью 0,3743 га с 14 марта 2006 года и владеет нежилыми зданиями площадью 3975,1 м2 из 20".

Целевое назначение участка включает в себя строительство офисных и административных зданий для предпринимательской деятельности, а также эксплуатацию самого здания кинотеатра.

Как пишет местное издание "Трамвай", вместо обычного кинотеатра там сделают торгово-развлекательный центр с рестораном на крыше, хотя кинозалы тоже могут покинуть.

Какие изменения ждут здания

площадь вырастет с 4 до 6,8 тысяч квадратных метров;

появится ресторан на крыше;

несколько этажей расширят и обновят фасад;

возможно, покинут кинозалы;

работы должны быть завершены до конца 2025 года.

История упадка легендарного кинотеатра

"Золотой Дюк" — последний кинотеатр, который проектировали еще во времена СССР, но открыли уже после его распада, 15 декабря 1993 года. Сначала работал только один зал из трех, а в 1994-м открыли второй.

Третий так и не заработал. Но уже в 1996 году из-за проблем с кинопрокатом "Золотой Дюк" фактически перестал быть кинотеатром. В первом зале открыли клуб "Чикаго", третий сдали в аренду спортклубу, а второй просто закрыли.

В 2002 году попытались возродить – сделали реконструкцию и 20 сентября открыли "самый большой в Украине тризальный кинокомплекс". Но это не помогло – последние несколько лет кинотеатр не работал по назначению и стоял практически пуст.

Кому принадлежит здание

До 2021 года кинотеатр принадлежал семье Олега Филимонова – бизнесмена и бывшего депутата горсовета.

Сейчас владельцами являются три человека: Людмила Шкуренко, Ирина Фурника и Виталий Фурника. Земельный участок арендуют еще с 2006 года, а здания площадью около 4 тысяч квадратов находятся в собственности с 2012 года.

Конец эпохи

"Золотой Дюк" – яркий пример того, как меняется киноиндустрия. Отдельно стоящие кинотеатры уже не приносят прибыли, поэтому их либо закрывают, либо превращают в нечто другое. Так, в одесском кинотеатре "Звездный" уже открылся супермаркет. А "Золотой Дюк" станет ТРЦ – так владельцы смогут зарабатывать на торговле, ресторанах и развлечениях, а кино останется просто как дополнительный сервис.

Интересно, что кинотеатр имел историческое значение для культуры - именно здесь с 1988 по 1994 год проходил всесоюзный кинофестиваль "Золотой Дюк" с международным участием. Его основателем был режиссер Станислав Говорухин.

Напомним, агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) проводит рыночные консультации для управления нежилым зданием ООО "Бизнес-центр "Конкорд" в Одессе. Объект расположен в историческом и курортном центре Одессы, имеет высокий потенциал для коммерческого использования.