Одеський "Золотий Дюк" стане ТРЦ: що відомо про долю легендарного кінотеатру

В Одесі реконструюють колишній кінотеатр “Золотий Дюк” на площі Незалежності. Місцеві жителі цікавляться, що з'явиться на його місці. Офіційно цільове призначення включає створення адміністративних і офісних приміщень для підприємницької діяльності, а також експлуатацію будівлі кінотеатру.

Як пише Delo.ua про це повідомив депутат Одеської міської ради та начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв.

За його словами, замовником будівельних робіт на місці колишнього кінотеатру "Золотий Дюк" є ТОВ "Культурний центр “Золотий Дюк”. Компанія орендує земельну ділянку площею 0,3743 га з 14 березня 2006 року та володіє нежитловими будівлями площею 3975,1 м² з 2012 року.

Цільове призначення ділянки включає будівництво офісних та адміністративних будівель для підприємницької діяльності, а також експлуатацію самої будівлі кінотеатру.

Як пише місцеве видання "Трамвай", замість звичайного кінотеатру там зроблять торгово-розважальний центр з рестораном на даху, хоча кінозали теж можуть залишити.

Які зміни чекають на будівлю

площа зросте з 4 до 6,8 тисячі квадратних метрів;

з'явиться ресторан на даху;

кілька поверхів розширять та оновлять фасад;

можливо, залишать кінозали;

роботи мають завершити до кінця 2025 року.

Історія занепаду легендарного кінотеатру

"Золотий Дюк" — це останній кінотеатр, який проектували ще за часів СРСР, але відкрили вже після його розпаду, 15 грудня 1993 року. Спочатку працював лише один зал із трьох, а в 1994-му відкрили другий.

Третій так і не запрацював. Але вже в 1996 році через проблеми з кінопрокатом "Золотий Дюк" фактично перестав бути кінотеатром. У першому залі відкрили клуб "Чикаго", третій здали в оренду спортклубу, а другий просто закрили.

У 2002 році спробували відродити — зробили реконструкцію і 20 вересня відкрили "найбільший в Україні тризальний кінокомплекс". Але це не допомогло — останні кілька років кінотеатр не працював за призначенням і стояв практично порожній.

Кому належить будівля

До 2021 року кінотеатр належав родині Олега Філімонова — бізнесмена і колишнього депутата міськради.

Зараз власниками є троє людей: Людмила Шкуренко, Ірина Фурника та Віталій Фурника. Земельну ділянку орендують ще з 2006 року, а будівлі площею майже 4 тисячі квадратів перебувають у власності з 2012 року.

Кінець епохи

"Золотий Дюк" — яскравий приклад того, як змінюється кіноіндустрія. Окремо стоячі кінотеатри вже не приносять прибутку, тому їх або закривають, або перетворюють на щось інше. Так, в одеському кінотеатрі "Зоряний" вже відкрився супермаркет. А "Золотий Дюк" стане ТРЦ — так власники зможуть заробляти на торгівлі, ресторанах і розвагах, а кіно залишиться просто як додатковий сервіс.

Цікаво, що кінотеатр мав історичне значення для культури — саме тут з 1988 по 1994 рік проходив всесоюзний кінофестиваль "Золотий Дюк" із міжнародною участю. Його засновником був режисер Станіслав Говорухін.

Нагадаємо, агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить ринкові консультації для управління нежитловою будівлею ТОВ "Бізнес-центр "Конкорд" в Одесі. Об’єкт розташований в історичному та курортному центрі Одеси, має високий потенціал для комерційного використання.