У Києві на Печерську знесуть торговельний центр

Поряд з площею Слави на Печерську запланували зведення висотної багатофункціональної споруди висотою в 18 поверхів в найвищій частині проєкту.



Замість недобудованого торговельного центру "Печерський" неподалік площі Слави у Києві планують звести 18-поверховий багатофункціональний комплекс.

Для цього планують знесення недобудованого торговельного центру, хоча, згідно з документацією, спочатку йшлося лише про реконструкцію об’єкта, розповів перший міський голова Києва Леонід Косаківський.

За даними YouControl, юридична особа ЗАТ "Печерський торговий центр", зареєстрована 14.01.1991, на момент останнього оновлення даних 10 серпня 2025 року мала стан юридичної особи "припинено".

Недобудований торговельний центр стоїть закинутим уже 3,5 роки, орендарі покинули будівлю за місяць до початку повномасштабного вторгнення рф.

Так виглядатиме новий БФК на площі Слави у Києві. Фото: паблік Л.Косаківського

За словами Косаківського, зведення нового багатофункціонального комплексу санкціонували у Держінспекції архітектури й містобудування (колишня ДІАМ).

За його словами, замовник реконструкції -ТОВ “Картас Траст Компані”, який спочатку отримав дозвіл на реконструкцію, а згодом на масштабне будівництво БФК. Було змінено й цільове призначення земельної ділянки – замість реконструкції буде повне знесення старої споруди й будівництво нової.

За словами Косаківського, чиновники з Департаменту містобудування та архітектури КМДА, які дозволили будівництво, швидше за все при цьому порушили чинний Генплан міста, згідно з яким у центральній планувальній зоні дозволено зводити будівлі до 27 метрів, тобто до 9 поверхів.

Забудовнику ТОВ "Картас Траст Компані" у 2017 році дозволили зводити споруду висотою до 73,5 метрів (орієнтовно 25 поверхів).

