В Киеве на Печерске снесут торговый центр

Рядом с площадью Славы на Печерске запланировали строительство многофункционального высотного сооружения высотой в 18 этажей в самой высокой части проекта.



Вместо недостроенного торгового центра "Печерский" недалеко от площади Славы в Киеве планируют возвести 18-этажный многофункциональный комплекс.

Для этого планируется снос недостроенного торгового центра, хотя, согласно документации, изначально речь шла только о реконструкции объекта, рассказал первый городской голова Киева Леонид Косаковский.

По данным YouControl, юридическое лицо ЗАО "Печерский торговый центр", зарегистрированное 14.01.1991, на момент последнего обновления данных 10 августа 2025 года имело состояние юридического лица "прекращено".

Недостроенный торговый центр стоит заброшенным уже 3,5 года, арендаторы покинули здание за месяц до начала полномасштабного вторжения России.

Так будет смотреться новый БФК на площади Славы в Киеве. Фото: паблик Л.Косаковского

По словам Косаковского, строительство нового многофункционального комплекса санкционировали в Госинспекции архитектуры и градостроительства (бывшая ДИАМ).

По его словам, заказчик реконструкции – ООО "Картас Траст Компани" , который сначала получил разрешение на реконструкцию, а впоследствии на масштабное строительство БФК. Было изменено и целевое назначение земельного участка – вместо реконструкции будет полный снос старого сооружения и строительство нового.

По словам Косаковского, чиновники из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, разрешившие строительство, скорее всего при этом нарушили действующий Генплан города, согласно которому в центральной планировочной зоне разрешено возводить здания в 27 метров, то есть до 9 этажей.

Застройщику ООО "Картас Траст Компани" в 2017 году разрешили возводить сооружение высотой до 73,5 метров ( ориентировочно 25 этажей).

