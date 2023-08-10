Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел в прокат в Северной Македонии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и на образах славянской мифологии, вышла в широкий кинотеатральный прокат в Северной Македонии.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Показы мультфильма начались сегодня, 10 августа.

"Теперь в Cineplexx MK каждый сможет погрузиться в волшебный мир украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня", - говорится в сообщении.

Расписание показов можно просмотреть по ссылке.

"Мавка" в кинотеатрах за границей

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Недавно фильм вышел в широкий кинотеатральный прокат в Великобритании и Ирландии.



Также показы мультфильма начались в Эстонии, Латвии, Литве.

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка"попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн, государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.