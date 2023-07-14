Прокат мультфільму "Мавка. Лісова пісня" стартував у Латвії

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Латвії.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Показ мультфільму на території цієї країни розпочнеться сьогодні, 14 липня.

"Також у Ризі в кінотеатрах Cinamon Kino та Forum Cinemas відбудуться спеціальні покази українською мовою. Графік сеансів дізнавайтесь на офіційних сайтах", - зазначили у Держкіно.

Також відомство публікує трейлер мультфільму латвійською мовою.

Нагадаємо, покази мультфільму "Мавка. Лісова пісня" сьогодні також розпочалися у Естонії, а 15 липня розпочнуться в усіх кінотеатрах Литви.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Також "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Крім того, "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.