Прокат мультфильма "Мавка. Лесная песня" стартовал в Латвии

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в кинотеатральный прокат в Латвии.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Показ мультфильма на территории этой страны начнется 14 июля.

"Также в Риге в кинотеатрах Cinamon Kino и Forum Cinemas состоятся специальные показы на украинском языке. График сеансов узнавайте на официальных сайтах", - отметили в Госкино.

Также ведомство публикует трейлер мультфильма на латвийском языке.

Напомним, показы мультфильма "Мавка. Лесная песня" сегодня также начались в Эстонии, а 15 июля начнутся во всех кинотеатрах Литвы.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Также "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Кроме того, "Мавка. Лесная песня" собрала в прокате в Испании и Италии около 2 миллионов евро.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.