Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат ще у одній країні ЄС (ВІДЕО)

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Литві.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Покази мультфільму розпочнуться 15 липня в усіх кінотеатрах країни.

На території Литви також відбудуться спеціальні покази мультфільму українською, їх транслюватимуть у найбільших кінотеатрах, зокрема, в таких: Forum Cinemas, Apollo, Cinamon, Multikino, Pasaka, Spindulys, Atlantis.

"З графіком сеансів українською можна ознайомитися на сайтах кінотеатрів, а литовську версію шукайте у найближчому від вас", - наголосили у Держкіно.

Також відомство публікує трейлер мультфільму литовською мовою.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.