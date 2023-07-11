"Мавка" в Україні стала популярнішою за "Аватара"

В Україні мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами твору Лесі Українки, став популярнішою "Аватара".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Як зазначається, анімаційна стрічка обійшла другу частину всесвітньо відомого хіта за кількістю проданих квитків у локальному прокаті.

Всього за результатами девʼятнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" складають 152 608 797 грн.

Кількість проданих квитків становить 1 217 644.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.