Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат ще у двох країнах

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Сербії та Чорногорії.

Про це повідомляє Держкіно.

Покази мультфільму на території цих країн розпочнуться сьогодні, 29 червня.

"Не пропустіть можливості переглянути міжнародний хіт на великому екрані", - закликали у Держкіно.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів.

Нагадаємо, 16 червня "Мавка. Лісова пісня" вийшла у широкий кінотеатральний прокат в Азії, а з 23 червня мультфільм почали показувати у Болгарії. Також нещодавно український мультфільм вийшов у кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Так, за результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня" в Україні склали 148 763 970 гривень.

Також "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Водночас мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.