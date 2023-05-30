"Мавка. Лісова пісня" вже зібрала у прокаті понад 148 млн грн

За результатами тринадцятого тижня прокату касові збори анімаційноїї стрічки "Мавка. Лісова пісня", створеної за мотивами твору Лесі Українки, склали 148 763 970 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"За результатами тринадцятого тижня у національному прокаті касові збори мультфільму "Мавка" складають 148 763 970 грн. Кількість проданих квитків становить 1 184 351", - йдеться у повідомленні.

У Держкіно додали, що прокат мультфільму триває.

Зауважимо, "Мавка. Лісова пісня" зібрала в прокаті в Іспанії та Італії майже 2 мільйони євро.

Нагадаємо, "Мавка. Лісова пісня" стала одним із найкращих фільмів тижня у кінотеатральному прокаті в Румунії, посівши друге місце за касовими зборами.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Нагадаємо, на початку квітня за перший день показів у Франції український мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, який назвали Le Royaume de Naya ("Королівство Наї"), очолив рейтинг переглядів.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на його виробництво 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.