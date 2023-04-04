Українська “Мавка” вирвалася в лідери у французькому прокаті

Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня», створений за мотивами твору Лесі Українки, вибився в лідери у французькому прокаті, обігнавши голлівудську комедію “Шазам! 2”. Про це повідомив кінопортал Allocine.

За перший день показів у Франції український мультфільм, який назвали Le Royaume de Naya («Королівство Наї»), очолив рейтинг переглядів.

Показ “Мавки” стартував у середу, 29 березня, того ж дня мультфільм зібрав 74 085 переглядів. З них - 57 144 передпрем’єрних показів.

На французькому сайті мультфільм описали: "За високими Чорними горами ховається королівство, населене фантастичними істотами. Повік вони охороняли від світу людей джерело вічного життя з безмежною силою. До того дня, коли Найя, нова обраниця цього зачарованого лісу, не зустрічає Лукаша, молоду людину, яка заблукала в горах. Всупереч правилам, встановленим тисячоліттями, вони знову зустрінуться, не зважаючи на наслідки, які впадуть на королівство. Пригода тільки почалася".

У Франції мультфільм показуватимуть весь квітень.

В Україні “Мавка. Лісова пісня” зібрала майже 100 млн грн за місяць прокату, ставши найкасовішим анімаційним проектом за всю історію українського кінопрокату, обійшовши "Крижане серце 2", "Співай 2" та "Секрети домашніх тварин 2". За місяць прокату було продано 779 798 квитків, а касові збори склали 98 634 367 грн.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Над дубляжем фільму працювали Ніна Матвієнко, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег «Фагот» Михайлюта, «ДахаБраха» та Сергій Притула.

Ще до виходу, у лютому 2023 року, головна героїня “Мавка. Лісова пісня” прикрасила обкладинку американського журналу, який спеціалізуються на анімації, Animation Magazine.