Украинская "Мавка" вырвалась в лидеры во французском прокате

Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня», созданный по мотивам произведения Леси Украинки, выбился в лидеры во французском прокате, обогнав голливудскую комедию «Шазам! 2”. Об этом сообщил кинопортал Allocine.

За первый день показов во Франции украинский мультфильм, названный Le Royaume de Naya («Королевство Наи»), возглавил рейтинг просмотров.

Показ "Мавки" стартовал в среду, 29 марта, в тот же день мультфильм собрал 74085 просмотров. Из них – 57 144 предпремьерных показов.

На французском сайте мультфильм описали: "За высокими Черными горами скрывается королевство, населенное фантастическими существами. Вовек они охраняли от мира людей источник вечной жизни с безграничной силой. До того дня, когда Найя, новая избранница этого заколдованного леса, не встречает Лукаша, молодого человека, заблудившегося в горах. Вопреки правилам, установленным тысячелетиями, они снова встретятся, несмотря на последствия, которые упадут на королевство. Приключение только началось".

Во Франции мультфильм будут показывать весь апрель.

В Украине “Мавка. Лесная песня” собрала почти 100 млн грн в месяц проката, став самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, обойдя "Ледяное сердце 2", "Пой 2" и "Секреты домашних животных 2". За месяц проката было продано 779798 билетов, а кассовые сборы составили 98634367 грн.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.

Над дубляжем фильма работали Нина Матвиенко, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Фагот Михайлюта, ДахаБраха и Сергей Притула.

Еще до выхода, в феврале 2023 года, главная героиня “Мавка. Лесная песня” украсила обложку американского журнала, специализирующегося на анимации, Animation Magazine.