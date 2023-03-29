"Мавка" продолжает бить рекорды: мультфильм собрал почти 100 млн грн за месяц проката

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, обойдя "Ледяное сердце 2", "Пой 2" и "Секреты домашних животных 2".

Об этом сообщила пресс-служба Госкино Украины.

"Уже четыре уикенда подряд мультфильм возглавляет украинский бокс-офис, несмотря на то, что каждую неделю в прокате проходят премьеры. За месяц проката было продано 779 798 билетов, а кассовые сборы составили 98 634 367 грн", - говорится в сообщении.

Украинский 3D-мультфильм "Мавка" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Но в мультфильме нет неких персонажей уникального произведения.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн. Героев озвучили украинские звезды, в частности Артем Пивоваров, Сергей Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко и другие.

Напомним, за три уикенда в украинском прокате мультфильм на большом экране посмотрел 642 671 зритель, а бокс-офис составил 81 848 415 грн.