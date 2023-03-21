ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Life
Дата публикации

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом за время Независимости

Мультфильм "Мавка. Лесная песня"
Эпизод из мультфильма. Фото: скрин трейлеру

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", вышедший на экраны 2 марта, возглавил рейтинг самых популярных фильмов украинского производства по показателю кассовых сборов за три уикенда. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ГосКино Украины.

За три уикенда в украинском прокате мультфильм на большом экране посмотрел 642 671 зритель, а бокс-офис составил 81 848 415 грн.

Фото 2 — Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом за время Независимости

"Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал 1+1", - отметили в ГосКино.

Кроме Украины, "Мавку" увидят зрители более чем в 20 странах: США, Канаде, Италии, Франции, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Чехии, Словении, Болгарии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Греции, Венгрии, Монголии.

Украинский 3D-мультфильм "Мавка" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Но в мультфильме нет неких персонажей уникального произведения.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн. Героев озвучили украинские звезды, в частности Артем Пивоваров, Сергей Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко и другие.

Автор:
Вита Молодан