Мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом за время Независимости

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня", вышедший на экраны 2 марта, возглавил рейтинг самых популярных фильмов украинского производства по показателю кассовых сборов за три уикенда. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ГосКино Украины.

За три уикенда в украинском прокате мультфильм на большом экране посмотрел 642 671 зритель, а бокс-офис составил 81 848 415 грн.

"Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution. Генеральным медиапартнером проекта выступает канал 1+1", - отметили в ГосКино.

Кроме Украины, "Мавку" увидят зрители более чем в 20 странах: США, Канаде, Италии, Франции, Испании, Португалии, Польше, Румынии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Албании, Боснии и Герцеговине, Македонии, Сербии, Чехии, Словении, Болгарии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Греции, Венгрии, Монголии.

Украинский 3D-мультфильм "Мавка" создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Но в мультфильме нет неких персонажей уникального произведения.

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн. Героев озвучили украинские звезды, в частности Артем Пивоваров, Сергей Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Нина Матвиенко и другие.