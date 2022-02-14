Вышел первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" (ВИДЕО)

Сервис Amazon Prime опубликовал первый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Выход его первых серий назначен на 2 сентября.

"Властелин колец" от Amazon покажет события, которые предшествовали знаменитой кинотрилогии. Действия в сериале будут происходить в период Второй эпохи, то есть за пару тысяч лет до времен, описанных в сериале, снятом режиссером Питером Джексоном.

Сериал Amazon будет сокращать так называемую временную шкалу Толкина из "Сильмарилиона", которая охватывает тысячи лет и документирует ключевые события в истории Средиземья, такие как падение Нуменора, возвышение Саурона и создание легендарного кольца власти.

Известно, что в сериале будут задействованы такие персонажи, как Элронд (Роберт Арамайо), Галадриэль (Морфидд Кларк) и воин-человек Исильдур (Максим Балдри).

Amazon уже потратила 250 миллионов долларов только на права на адаптацию "Властелина колец". Эта сумма включена в 462 миллионов долларов, которые компания, выделила на создание первого сезона.

Напомним, режиссер Джексон официально стал миллиардером в ноябре 2021 года. Этот статус ему принесла продажа активов новозеландской студии, разрабатывавшей спецэффекты для "Властелина колец".