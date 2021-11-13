Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон стал миллиардером

Режиссер Питер Джексон официально стал миллиардером. Этот статус ему принесла продажа активов новозеландской студии, разрабатывавшей спецэффекты для "Властелина колец".

Об этом сообщает Forbes.

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Режиссер Питер Джексон стал миллиардером благодаря сделке с разработчиком видеоигр Unity Software.

Ранее на этой неделе, 9 ноября, Unity Software приобрела часть активов новозеландской студии спецэффектов Weta Digital, которую Джексон основал вместе с партнерами. Сумма сделки составила $1,6 млрд.

"По консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером", — сообщил Forbes.

Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60% акций Weta Digital, пишет издание со ссылкой на данные новозеландского реестра. По условиям сделки, Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн, подсчитал Forbes.

При этом режиссер был богат еще до сделки, пишет издание. По данным его источников, за каждый фильм трилогии "Властелин колец" Джексон получил по $10 млн авансом и как минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин.

Общая кассовая выручка трилогии во всем мире составила почти $3 млрд. После успеха "Властелина колец" (фильмы завоевали 17 премий "Оскар") гонорары Джексона выросли: за следующую трилогию "Хоббит" режиссер мог получить по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов. Кассовые сборы "Хоббита" также составили $3 млрд.

Студию Weta Digital Питер Джексон создал вместе с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком при работе над фильмом "Небесные создания" в 1993 году. Широкую известность она получила после выхода на экраны "Властелина колец": именно эта студия разрабатывала для него компьютерную графику, в том числе образ Голлума и батальные сцены. Позднее команда Weta Digital работала над визуальными эффектами для фильмов "Аватар", "Отряд самоубийц" и финального сезона "Игры престолов".

Напомним, Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.