Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон стал миллиардером

Режиссер Питер Джексон официально стал миллиардером. Этот статус ему принесла продажа активов новозеландской студии, разрабатывавшей спецэффекты для "Властелина колец".
Об этом сообщает Forbes.
Режиссер Питер Джексон стал миллиардером благодаря сделке с разработчиком видеоигр Unity Software.
Ранее на этой неделе, 9 ноября, Unity Software приобрела часть активов новозеландской студии спецэффектов Weta Digital, которую Джексон основал вместе с партнерами. Сумма сделки составила $1,6 млрд.
"По консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером", — сообщил Forbes.
Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60% акций Weta Digital, пишет издание со ссылкой на данные новозеландского реестра. По условиям сделки, Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн, подсчитал Forbes.
При этом режиссер был богат еще до сделки, пишет издание. По данным его источников, за каждый фильм трилогии "Властелин колец" Джексон получил по $10 млн авансом и как минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин.
Общая кассовая выручка трилогии во всем мире составила почти $3 млрд. После успеха "Властелина колец" (фильмы завоевали 17 премий "Оскар") гонорары Джексона выросли: за следующую трилогию "Хоббит" режиссер мог получить по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов. Кассовые сборы "Хоббита" также составили $3 млрд.
Студию Weta Digital Питер Джексон создал вместе с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком при работе над фильмом "Небесные создания" в 1993 году. Широкую известность она получила после выхода на экраны "Властелина колец": именно эта студия разрабатывала для него компьютерную графику, в том числе образ Голлума и батальные сцены. Позднее команда Weta Digital работала над визуальными эффектами для фильмов "Аватар", "Отряд самоубийц" и финального сезона "Игры престолов".
Напомним, Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.