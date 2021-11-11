Lifestyle 40 минут назад

Disney+ не оправдал надежд аналитиков — аудитория стриминга выросла всего на 2,1 млн

Компания готовится объединить "цифровые" и физические миры в своей "метавселенной", но как именно будут осуществлять подобные планы и что будет представлять из себя это виртуальное пространство, руководство Walt Disney Co. не уточнило

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Общее число подписчиков стримингового сервиса Disney+ составило 118,1 млн человек, увеличившись за последний финансовый квартал на 2,1 млн. Это наименьший показатель с момента запуска платформы в 2019 году. Кроме того, это меньше, чем рассчитывали аналитики: по их прогнозам, аудитория стриминга должны была увеличиться до 119,6 млн пользователей.

При этом, по данным издания Bloomberg, цели Walt Disney Co. остаются прежними: руководство компании планирует к 2024 году добраться до отметки в 260 млн клиентов. Впрочем, главный исполнительный директор компании Роберт Чапек во время телефонного разговора с инвесторами в среду, 10 ноября, дал понять — дорога к этому показателю будет ухабистой, и Disney+ не вернется к быстрому росту подписчиков до третьего и четвертого кварталов текущего финансового года (то есть минимум до апреля 2022 года).

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Также в Disney сообщили о прибыли за квартал в размере 37 центов на акцию, что не соответствует прогнозам аналитиков в 49 центов. Продажи за период, который закончился 2 октября, составили $18,5 млрд, хотя прогнозировались на уровне $18,8 млрд. Убытки в сегменте прямых продаж, включая Disney+, увеличились до $630 млн из-за увеличившихся затрат на программирование и маркетинг для сети вещания ABC, а также снизившихся партнерских сборов от кабельных сетей, таких как ESPN. В сегменте традиционного телевизионного бизнеса Disney прибыль упала на 11%, до $1,64 млрд.

Наконец, киностудия Disney понесла убытки на $65 млн из-за затрат на маркетинг для крупных релизов вроде "Черной вдовы" и "Круиза по джунглям". В рамках отчета Чапек заявил, что компания готовится объединить "цифровые" и физические миры в своей "метавселенной". Как именно будут осуществлять подобные планы и что будет представлять из себя это виртуальное пространство, он не уточнил.

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Напомним, ранее главный конкурент Disney+, крупнейший стриминговый сервис в мире Netflix, обошел все прогнозы не только по общей выручке, но и по увеличению количества пользователей. Его аудитория за третий квартал выросла на 4,38 миллиона человек, достигнув показателя в 214 миллионов по всему миру.

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