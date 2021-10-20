После "Игры в кальмара" Netflix обошел все прогнозы и вырос до 214 миллионов пользователей

Аудитория стримингового сервиса Netflix за третий квартал выросла на 4,38 миллиона человек, достигнув показателя в 214 миллионов по всему миру. Таким образом компания превзошла показатели и собственных прогнозов, и аналитиков с Уолл-стрит.

Как отмечает издание Deadline, выручка за период с 1 января по 30 сентября увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила $7,48 млрд. По прогнозам одна акция компании должна была стоить $2,55, однако цена составила $3,19. При этом увеличения с показателя в $1,74, который был установлен в прошлом году, удалось достигнуть в том числе из-за неденежной прибыли в размере $136 млн, что было связано с пересмотром оценки долга компании в евро.

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В ежеквартальном отчете перед акционерами компания отмечает, что после снижения количества контента в первом и втором квартале, которое возникло после задержек в производстве из-за карантинных ограничений в 2020 году, заметны положительные эффекты от более сильного списка во второй половине 2021 года. При этом в Netflix прогнозируют, что четвертом квартале количество подписчиков увеличится на 8,5 млн и составит 222 млн пользователей по всему миру.

Стоит отметить, что по прогнозам стримингового сервиса аудитория в третьем квартале ожидала прирост в 3,5 млн человек — это была куда более сдержанная оценка, чем прогноз на третий квартал прошлого года. Тогда аналитики обещали рост на 3,8 млн. Издание отмечает, что за последние несколько лет у компании были заметные промахи с прогнозами.

При этом за вторник, 19 октября, стоимость акций Netflix увеличилась на 1% — на момент закрытия торгов одна акция торговалась по цене $639. Это не намного ниже рекордного максимума в $646,84, установленного ранее в октябре. В целом стоимость компании за 2021 год выросла больше, чем на 18%.

Во втором квартале Netflix привлек всего 1,54 миллиона новых пользователей — у сервиса было относительное отсутствие прорывного контента, сопоставимого по влиянию с костюмированной драмой "Бриджертоны" или документальным сериалом "Король тигров" (оба продукта вышли в 2020 году). В третьем же квартале был выпущен сериал "Игра в кальмара", ставший самым просматриваемым оригинальным контентом в истории компании — только за первый месяц сериал посмотрели 111 миллионов домохозяйств. На сегодняшний день эта цифра, по словам представителей компании, составляет "ошеломляющие" 142 миллиона.

Отмечается также, что в письме акционерам компания не стала выделять какие-либо медиа-компании или новые конкурирующие с ней услуги, но признал конкуренцию со стороны других стриминговых сервисов, социальной сети TikTok и даже игры Fortnite. Хотя после сбоя социальной сети Facebook, который произошел 4 октября, показатели Netflix увеличились на 14%.

Напомним, ранее отмечалось, что Netflix оценил выгоду от сериала "Игра в кальмара" в $891,1 млн. По оценкам Netflix, 89% людей, которые начали смотреть сериал, просмотрели не менее 75 минут (более одной серии), а 66% зрителей, или 87 млн человек, досмотрели "Игру в кальмара" за первые 23 дня.