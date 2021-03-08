Disney+ очень хочет победить Netflix. В этом ему поможет сериал "ВандаВижн" и вот почему

В пятницу, 5 марта 2021 года, закончился супергеройский сериал "ВандаВижн". Высочайшие рейтинги, отличная маркетинговая история и шикарные "крючки на будщее" И все чаще темп контентной гонке задают два гиганта — Netflix и Disney+.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор на примере завершившегося хита от Marvel объясняет, как студия, много лет ассоциировавашяся с Микки Маусом, в скором времени легко может обогнать самый популярный SVoD-сервис планеты.

О том, что стриминги сейчас становятся все популярнее, говорить уже поздно. Свой сервис запускает даже компания Paramount. Ключевые кинохиты 2021 года Warner Bros. (Дюна, Матрица 4, Годзила против Конга, Отряд самоубийц) одновременно с кинотеатрами появятся и на HBO Max, а "Ход Королевы" от Netflix получил "Золотой глобус" в номинации лучший мини-сериал. К тому же платформы все чаще для работы привлекают таких икон киноиндустрии как Мартин Скорсезе, Девид Финчер, Ридли Скотт и Чарли Кауфан.

По данным аналитиков лондонской Digital TV Research к 2025 году количество SVoD-подписок составит 1,17 млрд, а доля Китая и США снизится с 63% до 51% общемировой абонентской базы. К тому моменту у каждой третьей семьи с телевизором будет хотя бы одна подписка и зарабатывать больше $1 млрд стриминги будут 16 странах, а не в восьми, как это было в 2019-м.

Минимум половина всех подписок будет у Disney+, Amazon Prime Video и, конечно же, Netflix. Последний сегодня является неоспоримым лидером рынка. Только по итогам четвертого квартала на сервис подписалось 8,5 млн человек, при прогнозном росте в 6 млн — в общей сложности платформа собрала 203,7 млн абонентов. Но самое главное: в компании уверены, что им больше не нужно использовать внешнее финансирование для повседневной деятельности.

Однако короля стримингов, начинавшего с рассылки DVD-дисков по почте, готова подвинуть компания, которая два поколения назад ассоциировалась с Микки Маусом и принцессами — Disney. С приходом "нулевых" гигант стал диверсифицировать контент и наращивать мощности: в 2006 году купил лидера компьютерной анимации Pixar, в 2009-м — крупнейшее в мире комикс-издательство Marvel, а еще через три года — кинокомпанию Lucasfilm вместе с правами на франшизу "Звездные войны".

Осенью 2019 года в США, Канаде и Нидерландах запустили стриминговый сервис Disney+. К апрелю 2020-го он работал в Австралии и Новой Зеландии, Латинской Америке и нескольких европейских странах. Сегодня сервис показывает один из лучших результатов на рынке — в конце прошлого года он насчитывал 86 млн пользователей, а 2 января 2021-го приблизился к отметке в 95 млн. В Digital TV Research говорят об огромных перспективах платформы, а в самой компании к 2024 году планируют продать 230-260 млн подписок.

В отчете "Нострадамус", подготовленного по заказу Nordic Film Market для кинофестиваля в Гетеборге, отмечается — пандемия приучила аудиторию к тому, что кино легко появляется дома по запросу. И контент-планы на ближайшее будущее двух лидеров рынка идут на поводу у этих ожиданий. Netflix, например, до конца года представит 70 фильмов, львиная доля из которых — драмы. Disney+, окрыленные успехом "Мандалорца", пообещали фанатам "Звездных войн" десять сериалов в рамках этой франшизы и еще десять по Marvel Cinematic Universe.

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Супергеройская тема на кинорынке уже себя оправдала — "мышиный дом" купил Marvel за $4 млрд, а общая касса всех фильмов MCU приближается к $23 млрд. Впрочем, окупаются супергерои и на стриминге. Так, традиционно истории Marvel делятся на фазы. В каждую входит несколько фильмов, а завершаются они одним масштабным блокбастером: первая фаза "Мстителями", вторая — "Мстителями: Эра Альтрона", а третья — самой кассовой лентой в истории "Мстители: Финал" ($2,79 млрд).

Началом четвертой стал сериал "ВандаВижн", первый эпизод которого вышел 15 января. По данным Variety Intelligence Platform, сериал стал самым популярным продуктом на стриминговых сервисах в январе — его смотрели в 81 раз чаще, чем средний продукт на таких платформах. К слову, в декабре 2020-го первую строчку в подобном рейтинге занял диснеевский мультфильм "Душа", который смотрели в 13 раз чаще.

Аналитики отмечают — отметка в 95 млн пользователей Disney+ была зафиксирована за две недели до выхода супергеройского сериала и "ВандаВижн" мог заметно подстегнуть эту цифру. В первую очередь, за счет фанатского голода. Последняя лента Marvel вышла в 2019 году. Это была вторая часть нового Человека-Паука "Вдали от дома", промежуточный этап между третьей и четвертой фазой. С того момента поклонники супергеройской темы ждали новых фильмов и страдали от переносов. Например, отдельный фильм о Черной вдове должен был выйти еще 1 мая 2020 года, но пандемия подвинули прокат на май 2021-го. Поэтому к "ВандеВижн" было особое внимание.

Вторым фактором можно считать смелость команды, работавшей над этим шоу. Создатели кинофраншизы Marvel, под предводительством продюсера Кевина Файги, и раньше не боялись экспериментировать: когда пригласили Энтони и Джозефа Руссо (были известны больше в качестве сериальных режиссеров) ставить сиквел Капитана Америки, а потом и и вовсе доверили им окончание Мстителей; или когда утвердили в качестве режиссера третьего Тора Тайку Вайтитин — он до этого снимал преимущественно короткометражки и маленькие, ироничные комедии.

Почему же "ВандаВижн" смелый? Представьте, что вы поклонник фильмов Marvel и привыкли к масштабным супергеройским сражениями, знаете сколько Тони Старк носил костюмов Железного человека и способны выстроить в хронологической последовательности все двадцать с небольшим блокбастеров. И после самой масштабной битвы супергероев в кино, когда Роберт Дауни-младший "перещелкал" на перчатке бесконечности безумного титана Таноса, вы получаете... подражание американским ситкомам.

Именно такими перед зрителями встают несколько первых эпизодов "ВандыВижна" — они выполнены в стилистике популярных для США ситуационных комедий, которые все прекрасно знают по закадровому смеху. И не просто популярных во всем мире ситкомов вроде "Друзей" или "Теории большого взрыва". Первая серия шоу, общий бюджет которого составил $225 млн, это оммаж на комедийный сериал первой воловины 60-х "Шоу Дика Ван Дайка": формат экрана 4:3, черно-белая картинка, рецидивы "плавникового стиля" в автомобилях и шутки о таком чуде техники, как микроволновка. Вторая серия недалеко от этого уходит и отсылает уже к ситкому второй половины того десятилетия "Я мечтаю о Джинни".

История вроде бы проста. Ванда "Алая Ведьма" Максимофф, которая еще недавно входила в состав Мстителей, и ее муж-андроид Вижн приезжают в городок Уэствью, скрывая свои способности. Они живут традиционной для американцев того времени жизнью — муж ездит на работу, а жена занимается хозяйством. Иногда к ним приходит ворчливый начальник Вижна на ужин и очень часто забегает веселая, говорливая соседка. Но иногда в трещины этой семейной идиллии просачивается посторонняя реальность: то цветной игрушечный вертолет появится на черно-белой лужайке, то в радиоэфир прорывается голос неизвестного, то из канализации вылезает таинственный человек в костюме химзащиты.

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И, судя по всему, замечает это только Ванда. Или делает так, что только оно помнит эти ситуации, каким-то образом исправляя эти ошибки на фасаде ее мирка. К конце первой половины сериала действия переносится за границы Уэствью в привычный мир после отмененного щелчка Таноса. Мы узнаем, что Ванда взяла в заложники целый город и, с помощью своих суперсил, создала для всех его жителей параллельную реальность. Толчком к этому событию стала ее скорбь по мужу, которого в одном из предыдущих фильмов и убил Танос. Воскресив Вижна и сконструировав свою действительность, Алая Ведьма пытается жить нормальной жизнью.

В определенной степени экспериментальный сериал отсылает к классической истории из комиксов "День М" — он сосредоточен на Ванде, которая после попытки Мстителей вмешаться в ее жизнь, изменяет реальность и делает так, что именно мутанты правят миром, а простые люди считают жителями второго сорта. В традиционной для себя манере авторский коллектив кинофраншизы трансформирует сюжет для маленьких экранов и зритель за девять серий получает яркое, насыщенное и необычное в плане повествования шоу. И хотя режиссер "ВандыВижна" Мэтт Шакман перед финалом сделал выстрел на упреждение и заявил, что "много людей наверняка будут разочарованы", показатели у него приличные — 8,2 из 10 на IMDB, 91% на RottenTomatoes и 77 баллов из 100 на Metacritic.

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Еще одним плюсом сериала стали сюжетные клифхэнгеры — крючки, на которые создали ловят аудиторию для будущих своих продуктов. "ВандаВижн" создает богатое пространство для сиквела о Докторе Стрендже в исполнении Бенедикта Камбербэтча и целой серии фильмов о людях "Х". Права на последних Disney купила вместе кинокомпанией 20th Century Fox в марте 2019 года за $71 млрд.

Такое наращивание потенциала и возможность идти на крупнобюджетные эксперименты может стать смертельным оружием в войне между Disney+ и Netflix. Следующим залпом станет другой высокобюджетный сериал по Marvel "Сокол и Зимний солдат" — планируется, что это буде бади-муви о двух бывших помощниках Капитана Америки, выйдет он на Disney+ 19 марта и продолжит четвертую волну франшизы. Не стоит забывать и о параллельных стримингах Disney — Hulu с контентом для взрослых пользователей и спортивный ESPN.

Остается только вопрос только, успеет ли стриминг Disney+ обогнать своего ключевого конкурента до 2027 года. Именно тогда, по мнению некоторых аналитиков, можно ожидать первые пакетные подписки, в которых пользователю за одну цену будут предлагать несколько сервисов. Но, в любом случае, до того момента должен пройти еще не один десяток переговорных раундов между SvoD-игроками. И это, на самом деле, самый сложный вопрос. Поскольку рынок не ограничивается Disney+ и Netflix — на аудиторию сегодня претендуют также HBO Max, Amazon Prime Video и Apple TV+, которые также планируют тратить огромные бюджеты на создание оригинального контента.

Илья Требор, специально для Delo.ua