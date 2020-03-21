Евросоюз просит Netflix отказаться от трансляций в HD из-за перегрузки интернета

Европейский союз просит Netflix и другие стриминг-сервисы прекратить трансляцию видео в высоком качестве, чтобы "не сломать" интернет во времена повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в Twitter.

По его словам, для победы над пандемией COVID-19 населению рекомендуется оставаться дома — и это может вызвать перегрузку инфраструктуры.

"Чтобы сохранить интернет-доступ для всех, давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости", — призывает Бретон.

Еврокомиссар отметил, что обсудил этот вопрос с гендиректором Netflix Ридом Хастингсом.

В свою очередь представитель Netflix сообщил CNN, что у Бретона и Хастингса запланированы дополнительные переговоры. При этом стриминг-платформа отметила, что уже адаптирует качество трансляции к возможностям доступного интернет-соединения.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о повышенной нагрузке на интернет на фоне распространения коронавируса нового типа. По его словам, число голосовых и видеозвонков в WhatsApp и Facebook Messenger во время пандемии COVID-19 увеличилось более чем в 2 раза.

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