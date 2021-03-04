Медіагігант і SWEET.TV підписали контракт: "Мільярди" та "Декстер" заговорять українською

SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр, що відкриває доступ до 260+ телеканалів, 10 000+ фільмів, українських і голлівудських ексклюзивів, а також прем’єр і топових серіалів безкоштовно в тарифі. Нещодавно сервіс став першим в Україні, що підписав пряму угоду з американською компанією CBS — однією з трьох найбільших телевізійних мереж США — тепер серіали компанії будуть доступні абонентам сервісу безкоштовно в тарифі. Також нові домовленості відкрили можливість для створення ексклюзивної україномовної озвучки для епізодів.

"Для нас важливо давати глядачам якісний контент українською мовою. Раніше серіали "Мільярди", "Хороша дружина", "Безмозкі", "Рей Донован" взагалі не мали україномовної озвучки. Тож ми взяли ініціативу щодо її створення на себе та зробимо це за власні кошти. Наразі в Україні легально подивитися певні серіали від CBS можна тільки на SWEET.TV. До того ж, в нас вони доступні безкоштовно в тарифі", — зазначив директор компанії Олександр Резунов.

Вже зараз можна переглянути епізоди серіалів:

"Мільярди" (3 сезони)

"Хтива Каліфорнія" (7 сезонів)

"Декстер" (8 сезонів)

"Твін Пікс" (3 сезони)

"Елементарно" (6 сезонів)

"Хороша дружина" (7 сезонів)

"Безмозкі" (1 сезон)

"Бульварні жахіття" (3 сезони)

"Рей Донован" (5 сезонів)

Онлайн-кінотеатр вже розпочав роботу над створенням ексклюзивної україномовної озвучки для цих дев’яти серіалів у межах проєкту "Hollywood українською". Нагадаємо, що проєкт стартував у 2020 році, після того, як були підписані прямі контракти з голлівудськими кіностудіями Disney, Paramount, Universal, Sony та ін.

Раніше в проєкті "Hollywood українською" було створено ексклюзивний дубляж до трилогій "Володар перснів" і "Матриця", чотирьох фільмів про Гаррі Поттера, трьох фільмів франшизи "Місія: Нездійсненна", мультфільму "Мадагаскар", а також стрічок "Красуня", "День бабака" та ін. Варто зазначити, що сервіс робить це за власні кошти.

Тепер українське звучання отримають ще й серіали від CBS.

"На наш погляд, максимальне задоволення від перегляду улюблених серіалів на SWEET.TV зможуть отримати власники Smart-телевізорів. Адже картинка в HD-якості та на великому екрані виглядає просто неймовірно.

Тепер глядачі повністю занурюються в сюжет та гру улюблених акторів. До того ж, наш додаток для смарт телевізорів дуже зручний та стабільно працює навіть з повільним інтернетом", — каже Олександр Резунов.

Є можливість поділитися емоціями від перегляду з родиною та близькими. Один тариф можна активувати одразу на 5 пристроях: сервіс доступний на телевізорах, комп’ютерах, смартфонах, планшетах чи навіть на Xbox.

Додаток один із найбільш дружніх на українському ринку та працює всюди, де є інтернет.

Дивитися телеканали фільми онлайн