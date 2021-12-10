Elden Ring — самая ожидаемая игра 2022 года. Как ее создатели хотят заработать $300 млн всего за месяц?

В ночь на пятницу, 10 декабря, прошла The Game Awards — масштабная церемония награждения лучших компьютерных игр года. Своеобразный “Оскар” этой индустрии. В категории “Самая ожидаемая игра” второй год подряд выигрывает Elden Ring. Ее выход запланирован на февраль. Издатель, японская компания Bandai Namco, за несколько недель хочет заработать почти $300 млн. Поможет ей в этом «Игра престолов».

Зачем мы об этом рассказываем? В конце ноября Google совместно с аналитической компанией Newzoo опубликовал исследование о мировом рынке игр — в 2020 году он вырос на 23,1%. Это рекордный показатель за десять лет. До конца 2021-го три миллиарда человек потратят на игры почти $176 млрд. В 2024-м — почти $219 млрд. Украина не исключение: аналитики отмечают, что с 2020 года у нас рост на всех платформах.

Игры — гигантская индустрия со своими секретами, союзами, скандалами и фаворитами. Но в рамках нашего материала мы сосредоточимся на трех: FromSoftware, Bandai Namco, Elden Ring.

Название FromSoftware пока не упоминалось, поэтому логично начать с него. Эта японская компания, основанная в 1986 году, разрабатывала игры практически на все ключевые платформы. Но знаменита она не этим. В 2009-м FromSoftware, эксклюзивно для PlayStation 3, сделала Demon's Souls — темное фэнтези, в котором вдохновленный средневековой Европой мир разорен проклятым туманом.

Игра стала определяющей для студии и зародила целый жанр — souls-like. Его характеристики неумолимы: высокий уровень сложности, минимальный уровень сострадания к игроку, циклопических размеров противники и неминуемые смерти. В прошлогоднем ремейке Demon's Souls, например, почти треть купивших игру пользователей не убили даже первого босса.

Трейлер ремейка игры Demon's Souls

По какой-то причине отказ FromSoftware предоставить игрокам минимальные поблажки пришелся по душе этим самым игрокам. Компания увидела в таком подходе золотую жилу и взяла его на вооружение. В последующее десятилетие вышла, например, стильная и лавкрафтовая Bloodborne. Еще Sekiro: Shadows Die Twice — она в 2019 году на The Game Awards стала игрой года. А также трилогия Dark Souls, получившая на премии Golden Joystick Awards 2021 статус игры "всех времен".

Объединяющим элементом здесь выступает команда разработчиков во главе с руководителем компании Хидетакой Миядзаки. Именно этот человек стал родоначальником жанра souls-like — геймдизайнер не раз говорил, что хочет дать игрокам чувство удовлетворения через преодоление трудностей. Именно он (вдохновляясь "Зовом Ктулху" Говарда Лавкрафта или мангой "Берсерк") переносил из игры в игру целые уровни, игровые механики и минималистичный стиль повествования, меняя только декорации.

Но Миядзаки только один из множества разработчиков игр для Bandai Namco. Часто бывает так, что делают и выпускают игру две разные компании. Здесь по аналогии с книгами: FromSoftware — автор, написавший роман; Bandai — издательский дом, который печатает, издает и ведет промо-компанию книги. На этом Bandai Namco в 2020 году заработала больше $2,1 млрд, и следующим ее крупным релизом станет как раз Elden Ring.

Новая игра сделана по классическим лекалам souls-like: то же темное фэнтези, недружелюбно настроенное к игроку и наполненное врагами повышенной сложности. Пускай и с некоторыми модными дополнениями. У Elden Ring, например, открытый мир. Это означает, что можно взять коня, ускакать в любом направлении и уже там самому искать развлечения. Другой пример — стелс-режим.

Elden Ring — претендент на звание блокбастера. Bandai в этом не сомневается. На ноябрьской сессии вопросов-ответов с акционерами и инвесторами руководство компании отметило, что планирует продать четыре миллиона копий игры за первые пять недель. Сейчас, на этапе предзаказов, базовое издание игры стоит $70-80. За короткий срок издатель хочет выручить около $300 млн. Конечно, не все эти деньги получат Bandai и FromSoftware: львиная доля игр сегодня продается через цифровые магазины, чья комиссия достигает 30%. Впрочем, для игровой индустрии и $200 млн чуть больше, чем за месяц, отличный результат.

Что позволит его достичь? В первую очередь , хорошая наследственность. Бренд FromSoftware в игровой индустрии — гарантия стабильности и качества, игрок знает, что его ждет по ту сторону экрана. Гарантию подкрепляют отличные показатели предыдущих релизов: спустя почти год после выхода ремейка Demon's Souls продано около 1,4 млн копий. У Sekiro: Shadows Die Twice за год с небольшим 5 млн копий. Третья часть Dark Souls, самая быстропродаваемая игра от Bandai Namco, разошлась тиражом больше 3 млн за первые два месяца игры.

Другая причина , которая позволит добиться намеченных результатов, — над новой игрой работал автор цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин.

"Они хотели, чтобы я проработал сеттинг. Это важная часть в фэнтези или научной фантастике, которой нужно уделять столько же времени, сколько и всему остальному, вроде персонажей или основного сюжета. Я написал довольно проработанную основу, и они взяли ее для своей игры", — отмечал в одном из своих интервью создатель вселенной "Игры престолов".

Третья хитрость — закрытый бета-тест Elden Ring на консолях Xbox и PlayStation. Два месяца назад Bandai случайным образом отобрали счастливчиков среди желающих игроков и открыла для них часть игры. Испытать новый souls-like можно было только в определенные часы определенных дат. Потому не обошлось без руки рынка: за пару дней до начала акции на Ebay появились ключи к тестированию, цена которых доходила до $500.

Акция изначально подавалась как своеобразная проверка на прочность нового продукта, но и маркетинговую составляющую списывать не стоит: отхватив крохотный кусочек Elden Ring, многие захотят ее целиком. Тем более, что отзывы после закрытого испытания оказались весьма лестными.

Наконец, четвертое — не стоит списывать со счетов влияние наград. Ветеран индустрии, геймдизайнер и продюсер Девид Мюллих в комментарии Delo.ua отметил: продажам поможет все, что позволит отделу маркетинга в издательстве написать хоть что-то об игре.

Получение награды — это как раз то, о чем они могут написать на коробке или вставить в рекламу. Все, что угодно, чтобы сформировать впечатление от игры у пользователей. Это дает пищу для разговоров, позволяет что-то написать об игре. Все это помогает. Девид Мюллих руководитель разработки Heroes of Might and Magic III

В Bandai потенциал наград прекрасно понимают и с удовольствием его используют. Игроки, которым удалось опробовать новую игру в режиме тестирования, за неделю до The Game Awards получили письмо от издательства. Пользователям напомнили: Elden Ring претендует на звание "Самой ожидаемой игры года", и "если вы были гостем Срединных земель, будет честью получить ваш голос".

Впрочем, team lead компании Wargaming Kyiv Михаил Зинченко считает, что даже с оглядкой на хорошие отзывы прессы и хайп вокруг игры цифры относительно скорости продаж грядущей Elden Ring кажутся несколько оптимистичными.

"Нет никаких сомнений, что она преодолеет отметку в проданных копиях, но, возможно, за чуть более длинный промежуток времени. Благо, у игр от FromSoftware практически всегда весьма длинный "хвост продаж". А это и является причиной того, почему поклонники souls-like геймплея снова и снова получают доступ к ожидаемой порции любимых негуманных игровых механик", — говорит он.

Сегодня к номинации "Самая ожидаемая игра" есть претензии. Обозреватель издания Bloomberg Джейсон Шрайер, например, обращает внимание, что список претендентов на "самую ожидаемую" за год практически не поменялся. Все так же значатся Elden Ring, God of War и сиквел The Legend of Zelda. Всему виной проблемы в разработке и регулярные переносы. Но, по крайней мере, новый souls-like от очередной коллаборации двух японских игроков в этот раз использует потенциал премии на всю.