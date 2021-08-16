Игру Abandoned для Playstation 5 заподозрили в скрытом маркетинге и "сговоре" с Кодзимой

Удивительная история развернулась вокруг эксклюзивной игры для PlayStation 5. Поклонники консольного гейминга уже несколько месяцев выясняют, что же такое Abandoned — большой проект одного их самых влиятельных геймдизайнеров мира или скромная игра от маленькой инди-студии Blue Box. Разработчики, постоянно перенося релизы трейлеров, только закручивают конспирологические теории вокруг своего продукта.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор на себе испытал очередной рекламный трюк Blue Box и выяснил у экспертов, не вылезет ли компании боком такой партизанский маркетинг. Спойлер — скорее всего наоборот.

Акт первый: Хасан Кахраман — призрачный разработчик

Об игре стало известно весной этого года из официального блога PlayStation. Там же выложили и ее короткий трейлер. Геймдизайнер и глава студии Хасан Кахраман отметил, что Abandoned — кинематографический шутер с элементами хоррора, который будет использовать все возможности консоли нового поколения.

Ставка сделана на реализм: герой будет испытывать голод, а если запыхается или испугается — снизится точность его стрельбы. Каждый выстрел при этом нужно тщательно планировать. По данным Sony игра должна выйти в четвертом квартале 2021 года эксклюзивно на PS5.

Но в сети сразу появились фанатские расследования. Во-первых, у Blue Box не то что больших игр нет. У нее вообще нет вышедших игр. В 2015 году студия анонсировала работу над хоррором Rewind. Через несколько месяцев игру отменили. В 2017-м студия анонсировала хоррор The Whisperer. Игра не вышла. Такая же участь постигла еще три проекта.

Более того, Twitter аккаунт студии был заброшен с 2015 года, а ссылки в твитах заканчивались тупиками. Имя Хасана Кахрамана индустрии также незнакомо: никакого портфолио, никаких аккаунтов в соцсетях. Только стандартная страница на LinkedIn, да запись в блоге PlayStation.

Акт второй: тень гениального Кодзимы

Вскоре в детективе всплыло имя японца Хидео Кодзимы. Он — один из самых известных геймдизайнеров мира. Вес Кодзимы в мире игр сложно переоценить. Разработчик популяризовал жанр стэлс-экшена еще в 1987 году, чуть ли не первым начал стирать грань между геймингом и фильмами, а также выпустил несколько по-настоящему культовых игр.

Особенностью Кодзимы стал подход к аудитории, которую японец с удовольствием обманывает. Его первая крупная игра Metal Gear Solid была успешной и ожидаемо получила продолжение. В промо-компании Metal Gear Solid 2 геймдизайнер провернул рисковый трюк — трейлер обещал дальнейший рассказ о герое первой части Солид Снэйке. Каково же было разочарование фанатов, когда история Снейка закончилась в прологе. В остальных главах сиквела его заменил новый персонаж Рейден, которого в трейлере даже не показывали.

Для пятой части Metal Gear Solid Кодзима устроил еще более хитроумную авантюру. В 2012 году маленькая и никому неизвестная Moby Dick Studios прогремела анонсом своей оригинальной игры Phantom Pain. Глава студии Хоаким Могрен, пытаясь доказать, что они не связаны с крупными игроками на рынке, даже дал интервью известному журналисту Джеффу Кили.

Вот только кое-какие детали смутили комьюнити. Во-первых, Могрен оставался загадкой, придя на интервью с обмотанной бинтами головой. Во-вторых, трейлер Phantom Pain был невероятно похож по духу и жанру на Metal Gear Solid. В-третьих, все быстро поняли, что имя Joakim просто анаграмма для Kojima. Окончательно обман раскрылся на Game Developers Conference в 2013 году, когда Кодзима официально анонсировал Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — Хоаким Могрен оказался просто актером.

Технологию обмана усовершенствовали в 2014 году. Во время игровой выставки Gamescom никому не известные разработчики из 7780s Studio анонсировали хоррор P.T. И тут же выпустили его играбельный тизер. В этот раз ни у кого сомнений не возникло, что это новый хоррор от скромной студии.

Правда раскрылась когда первые люди прошли мини-игру до конца. Там им показали трейлер, из которого становилось понятно — это анонс не игры от неизвестной студии, а новой части хитовой Silent Hill от Кодзимы и режиссера Гильермо Дел Торо. Сам геймдизайнер позже объяснил, что название 7780s Studios связано с чайной префектурой Японии — Шидзуокой. Это слово буквально переводится как "Тихие холмы" и многие японцы называют серию Silent Hill просто Shizuoka. К сожалению, Silent Hill от Кодзимы так и не вышел.

Акт третий: Кахраман против Кодзимы

Такое наследие подтолкнуло геймеров к ожидаемой версии: Abandoned — это новая часть Silent Hills, Кодзима опять пытается запутать поклонников, а Кахраман — очередной подставной актер. Тем более, что логотип той самой невышедшей The Whisperer очень хорошо подходит мифологии последней игры Кодзимы Death Stranding.

Дальнейшее развитие событий напоминало американские горки. Blue Box опубликовала отдельное заявление на своем сайте из двух страниц об отсутствии связей с Кодзимой и японской корпорацией Konami, которая издает Silent Hill. Глава студии даже пожаловался в интервью изданию IGN.

"Весёлого тут мало, но я посмеялся. Сперва мне начали приходить сообщения от людей, заявлявших, что они следят за мной и я (то есть, Кодзима), использовал какие-то маркетинговые уловки, чтобы привлечь внимание к своей новой игре. Я не понял, о чём речь, пока не загуглил", — отметил Кахраман.

Но мимоходом разработчики признались — в работе им помогают семь студий. Игровое сообщество тут же заподозрило неладное: вовлеченность стольких компаний в производстве одной игры, авторы которой раньше занимались никому неизвестными инди-проектами, кажется чрезвычайно подозрительной. К тому же, Sony для Abandoned сделало специальное приложение на PS5. Оно позволяет следить за анонсами игры. Корпорация при это полностью финансирует проект. Не много ли внимания для студии без игр?

Самые ярые поклонники конспирологии заметили: имя Hasan Kahraman начинается с тех же букв, с которых и имя Hideo Kojima. В июне Blue Box подлили масла в огонь одним твитом: "Угадайте название Abandoned = (First letter S, Last letter L)". И хотя некоторые инсайдеры убеждали, что игру просто переименуют в Sigil, отвергать связь с Silent Hill становилось все сложнее.

С каждым днем фанаты находили все больше намеков. Вот Хасан Кахраман пошел на интервью к тому же Джеффу Кили, к которому ходил Хоаким Могрен. Вот Норман Ридус, сыгравший у Кодзимы в Death Stranding главную роль, постит в Instagram завуалированную отсылку к Silent Hill. Вот пользователи выяснили, что с японского на турецкий Хидео можно перевести, как Kahraman или "герой". Именитый игровой репортер Bloomberg Джейсон Шрайер уточнил — он изучил все теории и теперь на 100% уверен, что это секретная игра Кодзимы. И хотя позже Шрайер записал часовое интервью с Кахраманом, засомневавшись в своей первой гипотезе, в пору было вызывать сторонников Qanon и иллюминатов.

Почти финал: приложение, которое ничего не объясняет

Правду обещали рассказать 22 июня — в упомянутом выше приложении PS5 должны были показать в реальном времени первый трейлер Abandoned. Из-за проблем с локализацией анонс отложили сначала на 25 июня, а потом и до августа. Конечно в это время снежный ком конспирологии рос в геометрической прогрессии, Кахраман активно раздавал интервью и записывал видеоопровержения, а актеры, участвовавшие в предыдущих частях Silent Hill, прозрачно намекали — истина где-то рядом.

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Наконец, наступило 10 августа. Все, кому была интересна эта тема скачали приложение и в 22:00 по центральноевропейскому времени уселись перед экранами. Разработчики подогрели интерес в Twitter, выложив двухсекундное промо, на котором был виден только пол и шагающие ноги. За пятнадцать минут твит набрал несколько тысяч лайков.

Спустя полчаса ничего не произошло, а на странице Blue Box появилось другое сообщение — у них технические проблемы и решить их студия обещает в ближайшее время. Ближайшее время затянулось на двое суток. Геймдизайнеры раз в несколько часов часов оправдывались, но откладывать трейлер на конкретную дату не стали. Вместо этого пообещали выложить его по готовности.

В пятницу, 13 августа, трейлер вышел. Он не добавил ясности. Это были те же несколько секунд, которые Blue Box уже показывали. Только с музыкальным сопровождением и чрезвычайно размытой картинкой в конце. Такой ход разделил геймеров. Часть писала, что издеваясь над аудиторией подобным образом студия играется с огнем, а другая уже была уверена — это точно игра Кодзимы. В ход пошли даже экстравагантные аргументы. Например, 12 августа исполнилось ровно семь лет с момента выхода приложения P.T. К тому же, сам японский разработчик поделился в своих соцсетях коротким отзывов о книге, в названии которой было слово Abandoned.

После титров: детракторы против промоутеров

Еще один титулованный геймдизайнер Девид Яффе, известный прежде всего работой над оригинальной трилогией God of War, спустя несколько минут после презентации трейлера написал у себя в Twitter — это точно Кодзима. Ведь маленькая инди-студия не позволит себе таких рисковых поворотов с аудиторией, а Хидео его фанаты готовы простить практически все.

Маркетолог Тамара Дзюба тоже склоняется к варианту большой игры от японца, при этом она убеждена — интерес аудитории уже вряд ли к этому проекту угаснет.

"Фанаты будут с упорством ждать появления этой игры. Таким партизанским маркетингом разработчики постепенно подогревают интерес к продукту. А тут еще и закручивается интрига — вдруг это будет действительно что-то значительное. Это чистая психология, которая держит людей в напряжении. Мне кажется, что это будет большая игра. И я уверена, что фанатов все это будет держать до последнего момента", — рассказала она корреспонденту Delo.ua.

Однако спрогнозировать, как подобный партизанский маркетинг отразится на продажах будущей игры эксперты пока не рискуют. Интернет-маркетолог Алексей Устиловский отмечает — уже есть сформировавшаяся аудитория и она максимально лояльна к продукту.

"Они в любом случае ее купят. И от поведения этого ядра будет зависеть, как поведут себя сомневающиеся. С другой стороны, в этой нише очень развита позиция лидеров мнений и инфлюенсеров. Если они скажут, что игра качественна и оправдала ожидания — никто не будет смотреть кто это сделал, как и для чего. Аудитория этих ломов подтянется и поверит им", — говорит эксперт.

Устиловский добавляет, что борьба идет не за лояльную аудиторию, а за сомневающееся большинство. Он объясняет, что лояльность считается по десятибалльной шкале: лояльная аудитория поставит продукту 8-10 баллов; аудитория, которая пока сомневается в продукте, — 6-8 баллов; детракторы или критиканы — 1-6 баллов.

"Как правило, лояльных может быть до 10%. Основная масса попадает в промежуток с шести до восьми. Их мнение решит, насколько будет популярен этот продукт. Но пока очень сложно сказать, чем все это закончиться. Есть целые отделы достаточно умных, специально обученных ребят, которые все это считают. Если мы говорим, что такая детективная история — маркетинговый ход, то были прописаны цели и инструменты, этим парадом кто-то руководит", — говорит маркетолог.

Эксперт по маркетингу Бронислав Чумак в свою очередь отмечает — если конечный продукт оправдает ожидание игроков, то релизную кампанию оценят и она станет еще одним элементом хайпа для продукта.

"Для примера можно взять нашумевший кейс с дрифтом от RedBull на Софиевской площади. Давайте будем откровенными — скажется ли она хоть как-то на продажах в Украине, не то чтобы в мире? Абсолютно нет. Скорее, напротив — они даже вырастут. Глобальная аудитория в итоге же получит новый рекламный продукт от компании. Но узнает ли она о локальном скандале, случившемся в Украине? Это уж вряд ли. Марк Твен говорил, что любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, это реклама. Пиар никогда не идёт во вред, если он не завязан непосредственно на качестве продукта", — добавил он.

Сейчас в приложении Abandoned шесть слотов для контента. Четыре для трейлеров и еще два для геймплея игры. Но информации о дальнейших релизах пока нет. Молчат Twitter аккаунты и самой Blue Box, и Хасана Кахрамана. Только Хидео Кодзима активно постит в своих соцсетях все подряд. И нет гарантии, что среди потока информации в ближайшее время энтузиасты не раскопают очередные главы этого детектива.

Илья Требор, специально для Delo.ua