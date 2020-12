Удар по эмоциональному выгоранию и антистресс-гаджет для бизнеса: обзор PlayStation 5

Коронавирус и кризис загнали украинцев в яму эмоционального напряжения — по данным платформы Gradus Research уровень стресса в стране уже полгода не опускается ниже 78%. Страдает и бизнес: из-за карантина выходного дня только крупные сети потеряли около 14 млрд грн доходов. Поиск действенного способа борьбы с тревогой становится все актуальнее. В условиях локдауна и ограничений эффективной альтернативой могут стать компьютерные игры — не так давно журнал JMIR Mental Health опубликовал исследование, в котором говорилось, что видеоигры снимают стресс лучше, чем специальные приложения.

Для начала борьбы с эмоциональным выгоранием таким путем 2020 год подходит идеально — огромное количество украинцев перебрались на "удаленку", а ключевые производители игровых девайсов всего месяц назад выпустили консоли следующего поколения.

Корреспондент Delo.ua Александр Перемот протестировал новую PlayStation 5 и рассказывает, за счет чего консоль поможет расслабиться и сколько нужно потратить бизнесу, чтобы организовать у себя пространство борьбы с тревогами.

Самый большой игровой арт-объект в истории

Разговоры о том, как будет выглядеть новая PS5 начались больше года назад — японская корпорация Sony держала в строгом секрете новый дизайн девайса и несколько раз откладывала его официальную презентацию, показав сначала новый игровой контроллер DualSense. Летом 2020-го, на одной из онлайн-конференций, поклонникам все же продемонстрировали приставку.

Поначалу реакция игрового сообщества было осторожной. Некоторых смутил отказ компании от лаконичности черного параллелепипеда PlayStation 4. Консоль следующего поколения выполнена в белом цвете с изогнутыми панелями, в которых под определенными ракурсами считывается римская "V". Между ними — глянцевая черная часть, на которую выходят все функциональные разъемы и охлаждающие отверстия. Многим пришелся по душе рельефный принт на белых поверхностях: они усеяны символами кнопок — крестиками, ноликами, треугольниками и квадратами.

В реальности PlayStation 5 выглядит полноценным арт-объектом, который с помощью специальной подставки можно установить как вертикально, так и горизонтально. Но цвет не белоснежный, скорее серовато-молочный. Поэтому и проблем с быстрым загрязнением поверхности ждать не стоит. К тому же, панели достаточно просто снимаются — некоторые геймеры уже задумываются над их творческой кастомизацией.

Несмотря на шутки, что под такой дизайн консоли в комнате придется делать ремонт, смотрится "пятерка" достаточно элегантно в любом окружении — особенно включенной, когда девайс сам себя подсвечивает классическим синеватым светом. А вот чтобы рассмотреть тот самый принт из традиционных значков нужно постараться: они очень мелкие и, если не приглядываться, складывается ощущение, что поверхность приставки просто слегка шероховата.

При этом PlayStation 5 достаточно тяжелая (почти пять килограмм!), объемная и занимает много места. Для сравнения, предыдущая версия весила чуть больше двух килограмм и на фоне своей преемницы выглядит тоненько и скромно. Да и в целом, сравнивая со всеми остальными игровыми девайсами, можно сказать, что PS5 сегодня — самая большая консоль в истории.

Лед, дождь и стены: главный механизм борьбы со стрессом

За счет чего же PlayStation 5 считается следующим поколением игровых консолей? Прежде всего за счет нового контроллера DualSense. Его вес заметно вырос если сравнивать с предыдущим DualShock 4 — с 210 до 280 грамм. Здесь свою роль сыграла батарея: в контроллере четвертой версии стоял литий-ионный аккумулятор на 1000 мА/час, а в новом — уже 1560 мА/час. Потяжелел он и за счет новых функций. У DualShock 4 были обычные вибро-приводы — игрок или чувствовал вибрацию, или нет. Иногда она различалась по интенсивности, но в целом тип ее никак не менялся. В DualSense все кардинально иначе и ключевым коньком новой консоли стали именно тактильные ощущения.

Во-первых, в новом контроллере стоят адаптивные триггеры — набор кнопок на верхней панели оснащен "червячным приводом". В механизме обычных кнопок используется сама кнопка и шестеренка с пружиной, что обеспечивает плавное линейное нажатие — в гонках, например, игрок с помощью такого устройства может постепенно наращивает скорость. На DualSense ко всему прочему добавили мотор и "червячную" передачу, напоминающую штопор. В определенные моменты, когда нужна специфическая отдача, игра посылает на контроллер сигнал и включает мотор. Тот двигает шестеренку в обратном направлении. Так создается противодействие игроку, который чувствует сопротивление. Хитрый механизм отлично должен работать в шутерах — игрок пальцами ощущает напряжение от нажатия на курок. По такому же принципу имитируется отдача от выстрелов или натяжение тетивы лука.

В-вторых, благодаря усовершенствованным вибро-приводам DualSense обладает десятками типов вибрации. Игрок бьет мечом о стену? Для этого есть отдельный тип взаимодействия. Получает внутри игры смс на мобильный телефон персонажа? Контроллер в точности имитирует вибрацию телефона. Максимально успешно это отражено в Astro’s Playroom — очаровательной классической игре от Sony. Пользователь управляет небольшим роботом и исследует внутренности PS5. Двигаясь от локации к локации он сталкивается с разными активностями, головоломками и находит персонажей из эксклюзивных игр PlayStation.

Сам по себе Astro’s Playroom создает впечатление не игры, а путеводителя по возможностям контроллера для разработчиков игр. Замаскированное под веселое путешествие послание: "Вот, что в ваших руках!". Например, когда робот бежит по траве, DualSense создает серию легких колебаний и игрок буквально чувствует руками, как шуршат травинки. Во время дождя руки чувствуют каждую каплю, а при ветре вибрация имитирует его направление. Пробегая по льду на коньках "ощущаешь" тонкий звон, который подкреплен звуком из встроенного динамика. С ним, к слову, связана отдельная история — здесь, помимо монодинамика, установлен и микрофон, считывающий не только речь, но и различную силу дыхания. В результате, если вам нужно подуть на парус или вентилятор — делать это можно по разному. Правда, в играх с голосовым чатом его лучше отключать. Иначе напарники слышат, как игрок нажимает на кнопки, а не его речь.

В-третьих, нельзя обойти стороной сенсорную панель с механизмом нажатия. DualShock 4 тоже был оборудован такой, но точность рисования и считывания положения пальца в новом устройстве поражает. Добавив датчик движения, гироскоп и акселерометр Sony вывела свой контроллер на следующий уровень. Благодаря целому каскаду тактильных ощущений, отражающих игровой мир, за час-полтора можно легко отвлечься от рутины или застопорившегося рабочего задания — осязательно переключить стресс и тревогу на ощущение града в твоих ладонях или пулеметную отдачу под пальцами.

Нагоняющий ужас звук и отражения в лужах

Похвастаться может PlayStation 5 и обновленным "железом" — как ни крути, ее предшественница вышла семь лет назад и в условиях растущих требований не может обеспечить современным играм достойную поддержку. Впрочем, рядовому пользователю мало что скажут технические детали новых комплектующих — пойди разберись, достаточно ли сегодня для комфортной игры восьми процессорных ядер Zen 2 с частотой в 3,5 ГГц или 16 гигабайт шестого поколения оперативной памяти с пропускной способностью до 448 гигабайт в секунду. Мы уже детально рассказывали о мощностях PS5, а сейчас сосредоточимся на практическом аспекте игрового процесса.

Первое, что бросается в глаза — скорость загрузок. Если быть точнее, их практическое отсутствие. Обновленный PlayStation Store появляется практически мгновенно, а скорость входа в одну из игр новой консоли, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, приятно удивляет — чтобы зайти в меню нужно 7 секунд и еще 16 чтобы оказаться на локации. Впрочем, можно воспользоваться системой "карточек", которые создаются под каждую сюжетную главу, и загрузиться еще быстрее. После минутных ожиданий на PS4, запуская игру рефлекторно берешь телефон, чтобы проверить почту или мессенджеры, но тут же откладываешь — игра уже готова.

Подробно говорить о графике на PlayStation 5 пока сложно — конкретно под нее сделали всего три игры. Речь о ремастере культового фэнтези Demon’s Souls, уже упомянутом выше Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и милом платформере Sackboy: A Big Adventure (две последние доступны и на PS4). Но на основе этих новинок, можно составить предварительное впечатление.

И говорит оно в пользу PS5. В Demon’s Souls, которая изначально выходила для PlayStation 3, невероятной красоты локации, которым хочется подолгу любоваться. Отдельно в этой игре стоит сказать о звуке — его обеспечивает движок Tempest 3D, просчитывающий в реальном времени тысячи сэмплов и передающий объемную картинку. Правда для полного погружения необходимы фирменные наушники Sony, но это будет успешная инвестиция в эмоции: зайдя на любую локацию Demon’s Souls в прямом смысле чувствуешь ушами атмосферу места. Так, в Тюрьме Надежды едва слышный хор передает святость локации, а бегущий на тебя ктулхуобразный монстр, угрожающе звенящий колокольчиками, повергает в ужас.

Хотя автор не рекомендовал бы Demon’s Souls для снятия стресса — она давно стала образцовым примером игры повышенной сложности. Сам игровой процесс построен таким образом, чтобы человек в ней вел себя максимально аккуратно. Если вы забрались вглубь уровня и умираете от случайного падения, то начинаете с самого начала. Даже рядовые монстры представляют серьезную угрозу и бездумно перед ними булавой не помашешь. А для победы над некоторыми боссами потребует не меньше получаса — вокруг них придется побегать и покувыркаться, уворачиваясь от ударов.

С другой стороны, настолько хардкорный геймплей поможет забыть о сложностях на работе и разгрузит голову игровой паникой. Действительно, как можно думать о проблемах с заказчиком, когда ты сорок минут проходил уровень и теперь в панике убегаешь от скелета, который кувыркается на тебя со скоростью обезумевшего мангуста? После победы над ним испытываешь катарсис такой мощи, что рутинные проблемы кажутся рядовой заминкой на рабочем пути.

Противоположным примером станет Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — продолжение эксклюзивного хита PlayStation Marvel's Spider-Man 2018 года (его, кстати, тоже обновили для следующего поколения консолей). Игра идеально подходит для перерыва — быстро справившись с обедом можно полчаса или минут сорок полетать на паутине над Нью-Йорком, разбрасывая бандитов, останавливая угнанные машины или гоняясь за голубями. Есть в обеих частях и трогательные сюжеты с драматическими концовками. И все это сопровождается невероятной красоты графикой — Человек-Паук парит между небоскребами "Большого яблока" в теплых лучах предрождественского (или летнего, в зависимости от части) Солнца. Зрелищности Marvel’s Spider-Man: Miles Morales придает и рейтрейсинг, во время которого лучи света взаимодействуют с окружающим миром. "Железо" PS5 позволяет наблюдать отражения Человека-Паука в стеклах, зеркалах и даже лужах.

Справедливости ради стоит отметить, что 10 декабря появилось небольшое темное пятно в производительности PlayStation 5 — вышла самая ожидаемая игра года Cyberpunk 2077. Польская студия CD Projekt RED готовила ее восемь лет и в 2020 году несколько раз откладывала из-за "сырости" продукта. "Киберпанк" должен был стать абсолютным хитом, но релиз его на консолях оказался далек от совершенства. Помимо огромного количество багов в игре, даже мощности PS5 не смогли справиться с проблемной графикой и иногда складывалось впечатление, что на дворе 2008 год. Хотя и здесь есть нюансы: разработчики не выпускали пока специального патча для пятой версии и уже официально извинились за плохую оптимизацию под консоли.

Дефициты и бюджеты

Говоря о минусах новой консоли, пока можно выделить всего три условных пункта. Во-первых, как уже выше говорилось, под для нее выпустили пока только три игры. Сегодня издатели массово начинают готовить патчи, которые "подтянут" графику со старых игр под новую консоль, но и для этого нужно время. Рассвет мощностей для девайса нового поколения раньше весны или лета следующего года ждать не стоит. Впрочем, в PlayStation 5 работает система обратной совместимости и геймерам доступны любые игры с PS4. А при покупке подписки новым пользователям дадут сразу 20 новых игр, среди которых God of War, The Last of Us Remastered, Final Fantasy XV Royal Edition и Mortal Kombat X.

Во-вторых, сегодня консоль остается дефицитом в Украине — первая партия, которая продавалась по предзаказам, разошлась буквально за два часа. При этом украинцы, из-за определенных бюрократических сложностей, получили консоль не 19 ноября, как обещали ритейлеры, а 20 и 21 числа. Судьба второй партии сегодня пока неизвестна, однако официальные продавцы консоли предупреждали, что ажиотаж на них сохраняется и сегодня девайс все еще нельзя купить в магазинах. Не доступен он пока и по предзаказам

В-третьих, цена. Сама PlayStation 5 стоит не очень дорого, по сравнению с топовыми игровыми компьютерами, — 13499 грн цифровая версия (без дисковода) и обычная 16799 грн. Но у вас не получится полноценно насладиться этим продуктом на старых телевизорах. Нужен экран, который поддерживает разрешение 4К (примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали) и режим HDR (графический эффект High Dynamic Range Rendering, который улучшает картинку при контрастном освещении сцены). А это уже дополнительные издержки.

Опираясь на средние для украинского рынка цены, Delo.ua посчитало бюджет игровой зоны для офиса из 30 человек. Учитывая, что одновременно на одной консоли могут играть двое, мы остановились на двух девайсах — так одновременно больше 10% коллектива смогут ненадолго переключиться и расслабиться. При условии, что цифровую версию приставки сегодня не найти, сумма только за консоли оставит 33,6 тысяч грн. В каждом комплекте будет только по одному контроллеру, значит потребуется еще два — по 2099 грн каждый То есть еще 4200 грн. Оптимальным вариантом для организации пространства станут две беспроводные зарядные док-станции, по 900 грн каждая. И, конечно же, два 4К-телевизора. Тут все зависит от амбиций, но в любом магазине техники есть оптимальные варианты за 12 тысяч грн. Таким образом, вся аппаратная часть обойдется в 63,6 тысяч грн.

Если говорить об играх, то выгоднее всего будет купить два аккаунта подписки — каждый из них новому пользователю предоставляет, как мы уже упоминали выше, 20 игр с самого начала. Плюс по две игры каждый месяц. Один пакет стоит 1300 грн, а значит финальная цена для антистресс зоны составит 66,2 тысячи грн. Эта стоимость свободной от стресса и тревожности территории в условиях, когда за окном все еще бушует коронавирус, а "удаленка" недоступна. Если же PS5 рассматривается отдельным человеком для себя, то тут остается мало вариантов, учитывая что со эмоциональной нагрузкой бороться нужно, январский локдаун уже на носу, а официальных альтернатив японской консоли в Украине пока нет.

Специально для Delo.ua в игры на рабочем месте играл Александр Перемот