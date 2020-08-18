Около 40% населения планеты увлекается видеоиграми — исследование

Видеоигры с каждым днем становятся все популярнее, и в 2020 году поклонники электронных развлечений составляют 40% от всего населения планеты.

Об этом следует из результатов исследования рынка видеоигр, проведенного DFC Intelligence.

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В частности, в отчете говорится, что по состоянию на 2020 год видеоиграми увлекается примерно 3,1 млрд человек, которые составляют 40% от населения Земли.

При этом по странам больше всего на игры тратят в:

Азии — 1,42 млрд игроков;

Европе — 668 млн игроков;

Латинской Америке — 383 млн игроков;

Северной Америке — 261 млн игроков.

Как отмечает DFC Intelligence, половина геймеров играют исключительно на смартфонах. К тому же мобильные платформы показывают самый большой прирост аудитории. Больше половины "мобильных геймеров" находятся в Азии (54%), а на втором месте по численности располагается Европа (17%).

Однако больше всего прибыли приносят "консольщики", пускай и составляют всего 8% от аудитории любителей видеоигр. Всего ПК-геймеров собралось 1,5 млрд человек, но исследователи отмечают, что пользователи платформы также играют на консолях и смартфонах.

Известно, что больше всего ПК-геймеров также в Китае — более 300 млн платящих пользователей. На втором месте Индия со своей армией примерно в 147 млн человек, а третье место делят Украина, Россия и страны СНГ с аудиторией свыше 100 млн человек.

Как сообщалось, онлайн-шутер Fortnite стал самой прибыльной видеоигрой 2019 года. Он принес своим разработчикам, компании Epic Games, $1,8 млрд.