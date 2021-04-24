Прибыль в $563 млн: почему провал игры Cyberpunk 2077 не смог "утопить" CD Projekt RED

Польская студия CD Projekt RED, выпустившая самую ожидаемую игру прошлого года Cyberpunk 2077, отчиталась о финансовых итогах года. Резкое падение акций, переносы крупнобюджетного игрового хита, недовольство тысяч поклонников по всему миру — все это не помешало компании установить несколько финансовых рекордов в карантинный год.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор разобрался, как из скромной компании по локализации продуктов CD Projekt стали едва ли не самым обсуждаемым предприятием в игровой индустрии с выручкой, превышающей полмиллиарда долларов.

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За 2020 год группа CDP заработала больше 2,1 млрд злотых (около $563 млн), а чистая прибыль достигла 1,15 млрд злотых (около $300 млн). Сложно сказать, рассчитывали на такие цифры Марчин Ивински и Михал Кичински, когда в 1994 году создавали CD Projekt, или нет. Все, что у них тогда было — две тысячи долларов, квартира друга в качестве бесплатного офиса и желание развивать игровой рынок Польши.

Оба к тому моменту продавали пиратские копии на варшавских рынках и хотели работать по закону. Это привело к тому, что Ивински и Кичински стали первыми импортерами игр на компакт-дисках в Польше. Следующим шагом стала локализация — CD Projekt начали частично переводить продаваемые игры в 1996-м, а год спустя запустили полноценную локализацию. Первым большим успехом оказалась компьютерная игра Ace Ventura: The CD-Rom Game. По словам Ивински, предыдущие варианты перевода продавались сотнями экземпляров, а их Ace Ventura тысячами.

Дальше студия предложила свои услуги таким мастодонтам игрового рынка, как BioWare и Interplay Entertainment — на рынок как раз выходила первая часть культовой серии Baldur’s Gate. В CD Projekt были уверены, что игра станет популярна в Польше и бросили на нее все силы. В рамках локализации CDP немного изменили упаковку и наняли известных польских актеров для озвучки персонажей. Усилия оказались не напрасны и только за первый день было отгружено 18 тысяч копий.

В начале "нулевых", получив за свои локализации несколько индустриальных наград, CD Projekt задумались о разработке собственных продуктов. Одним из ключевых факторов стала отмененная Baldur's Gate: Dark Alliance. Поскольку поляки занимались ее портированием для компьютеров, у них, после отмены ПК-версии, остался код. Наработанные материалы планировали пустить на серию игр по циклу Анджея Сапковского "Ведьмак". Это сегодня Netflix снимает второй сезон популярного шоу с Генри Кавиллом в роли Геральта, а тогда... Тогда это была одна из самых популярных серий в Польше и один из главных фэнтезийных циклов всей Восточной Европы.

Правда, компания столкнулась с проблемой — ни Ивински, ни Кичински понятия не имели, как делать игры. Поэтому в 2002 году открыли студию CD Projekt Red со штаб квартирой в Лодзи. Примерно год ее представители ходили по офисам игровых издательств, где в разной форме им объясняли, почему демо-версия "Ведьмака" плоха и не стоит усилий. Спасти ситуацию помогли проверенные партнеры из BioWare: канадские разработчики не только предложили CDP место рядом со своим стендом на конференции Е3 в 2004 году, но и передали им лицензию на свой игровой движок Aurora.

А вот вопрос прав решился быстро. Сапковский еще в 1997 году продал лицензию компании Metropolis Software, которая из-за загруженности другими проектами так и не смогла реализовать возможность. Позже CD Projekt купили права на всю серию у автора примерно за $10 тысяч. Спустя почти 15 лет из-за этой истории случился серьезный скандал, о котором чуть позже.

В любом случае, после пяти лет разработки и 20 миллионов злотых игра была готова — "Ведьмака" выпустили в 2007 году. Общий ее рейтинг на Metacritic составил 81 из 100, а критики хвалили за то, что она "предлагает игроку думать и делать выбор, а не просто рубить и пробивать себе дорогу к славе". Саундтрек игры был признан "Лучшим саундтреком к игре в жанре фэнтези" на церемонии Radio Rivendell Fantasy Awards, а Академия интерактивных искусств и наук назвала "Ведьмака" одним из номинантов на звание "Ролевая игра года". В 2010-м году "Ведьмак" был включена в книгу "1001 видеоигра, в которую нужно сыграть, прежде чем умереть".

Разработка сиквела началась практически сразу. Однако из-за проблем с партнерами, портированием игры для консолей и экономического кризиса 2008 году CDPR оказались на грани банкротства. Чтобы избежать этой участи студия отказалась от одного из своих "вневедьмачьих" проектов и сосредоточилась на "Ведьмак 2: Убийца королей". Еще до выхода вторая часть уже была популярной — на этапе предзаказов продано больше 110 тысяч копий. За весь 2011 год, когда игра вышла, игроки купили больше миллиона экземпляров, а за два года продажи достигли пяти миллионов штук.

Настоящий фурор в игровом мире получил "Ведьмак 3: Дикая Охота", который вышел практически на всех платформах в 2015 году. На разработку этой части понадобилось 3,5 года и больше $80 млн. CD Projekt изначально решили делать игру с открытым миром и расширить ее графические границы. Именно поэтому решено было отказаться от варианта для старых консолей, хотя это могло бы увеличить прибыль. Впрочем, и без этого "Дикая охота" стала коммерчески успешной — за первые полтора месяца было продано 6 млн копий, а за первые полгода студия заработала $62,5 млн.

К 2017 году было продано 33 млн копий, она уверена вошла в список культовых и заработала несколько десятков наград. Такой колоссальный успех всполошил автора книг Анджея Сапковского и в 2018 году он потребовал у CD Projekt 60 млн злотых (почти 14 млн евро). "Я был слишком глуп, чтобы продать им права за единовременную выплату", — жаловался он. В самой студии долго не соглашались с писателем, но после нескольких околосудебных раундов признались, что "всегда вдохновлялись работами пана Сапковского" и частично удовлетворили его требования.

Однако к тому моменту CDPR уже работала над своей следующей игрой, не имевшей отношения к жанру темного фэнтези — Cyberpunk 2077. Изначально это была настольная игра о будущем, на которую повлиял фильм "Бегущий по лезвию", аниме-сериал "Призрак в доспехах", а также игры System Shock и Deus Ex. Концепция в студии родилась в 2012 году, а активная работа началась в 2016-м, после выпуска последнего дополнение к третьему Ведьмаку "Кровь и вино". В рамках разработки CDPR привлекали помощь сторонних компаний (Digital Scapes для создания дополнительных инструментов, Nvidia для трассировки лучей в реальном времени) и даже бюджет своей страны. Так, правительство предоставило компании субсидию на $7 млн для найма персонала.

Со временем интерес к проекту рос: город будущего в игре разрабатывали специалисты по урбанистике, музыку написал композитор "Ведьмака 3: Дикая Охота" Марцин Пшибилович совместно с обладателем BAFTA Полом Леонардом-Морганом, а на одну из ключевых ролей взяли Киану Ривза. Сегодня известно, что над игрой работали 530 сотрудников CD Projekt RED. Однако если учитывать, то в проекте принимали участие больше 5200 человек. Выход блокбастера был назначен на 16 апреля 2020 года. Однако пандемия и некоторые шероховатости продукта несколько раз заставляли разработчиков откладывать релиз — сначала на 17 сентября, потом на 19 ноября и, наконец, на 10 декабря.

На момент выхода Cyberpunk 2077 казался триумфатором. В CD Projekt RED отметили, что количество предзаказов перевалило за 8 млн копий. А всего через несколько дней актуальным был уже другой вопрос — станет ли новая игра с открытым миром последней для польской студии?

Оказалось, что игра вышла чрезвычайно недоработанной — она вылетала в критические для сюжета моменты, пестрила огромным количеством багов и оказалась чудовищно требовательной для компьютеров. Больше всего негодования высказали владельцы консолей. Тут стоит отметить, что разработчики, в определенном смысле, схитрили. На всех тестовых испытаниях игры они предоставляли профильным журналистам только ПК-версию, игнорируя варианты для Sony PS4 и Xbox. При этом официальная позиция заключалась в том, что на этих платформах также можно будет полноценно сыграть в новинку.

Сразу после релиза стало понятно, что на консолях Cyberpunk 2077 абсолютно неиграбелен — графика образца начала нулевых, экстремально малое количество кадров в секунду и постоянные вылеты. Ожидаемо, что игроки массово начали требовать возврата. Ситуация между польской компанией и японской корпорацией Sony накалилась до такого уровня, что игру удалили из цифрового магазина PlayStation (сейчас ее там все еще нет). За провал компании несколько раз пришлось объясняться со своими акционерами.

Дело в том, что акции CDPR отреагировали далеко не лучшим образом. После релиза они рухнули почти вдвое. Еще 4 декабря 2020 года одна стоила 443 злотых, а 21 числа — уже 256 злотых. Ситуация немного выровнялась в конце января, когда вышедшие из отпуска поляки начали выпускать патчи для игры. Стоимость одной акции поднялась до 365 злотых. Однако кардинальных изменений не произошло и капитализация компании до сих про продолжает падать.

В этой ситуации многие игровые аналитики задавались вопросом — а не утопит ли окончательно Cyberpunk CDPR? На момент пятницы, 23 апреля 2021 года, например, стоимость одной акции опустилась до 169 злотых. Однако опубликованный 22 апреля финансовый отчет компании за 2020 год говорит, что пока у разработчиков есть запас прочности.

Да, стоимость разработки Cyberpunk 2077 делает ее одной из самых дорогих игр в истории — за восемь лет на нее потратили 1,2 млрд злотых ($313 млн). С другой стороны, в 2020-м выручка CD Projekt RED превысила 2,1 миллиарда злотых, а это в четыре раза больше, чем год назад. Справедливости ради отметим, что это вообще абсолютный рекорд для компании: в 2019 она заработала 521 млн злотых, в 2018 — 362 млн, в 2017 — 483 млн, а в 2016 — 583 млн. Даже в 2015 году, когда вышел нашумевший третий "Ведьмак", общая выручка компании составила 798 млн злотых.

Можно посмотреть также и на сумму чистой прибыли CDP за 2020 год (1,15 млрд злотых), сравнив ее с предыдущими показателями. В 2019 компания заработала 175 млн злотых, в 2018 — 109 млн, в 2017 — 200 млн, в 2016-м — 250 млн, а в 2015-м — 342 млн злотых.

Во многом этих показателей удалось достигнуть за счет продаж Cyberpunk 2077, которые всего через месяц после релиза превысили 13,7 млн копий. В то же время количество тех, кто захотел вернуть свои деньги за игру в разы меньше. За прошлый год CDP потратила около $2,23 млн на возвраты, удовлетворив 95% из 30 тысяч запросов. Фактически, вернуть деньги за Cyberpunk захотели всего 0,22% от купивших игру, что в разы меньше статистической пограшности.

Если же говорить в целом о потенциальных убытках неудачного запуска новой игры "рэдов", то в финансовом отчете фигурирует цифра в $51 млн. Или чуть меньше 10% от общей выручки компании. На возвраты заложено $10,65 млн, а в 2021 году компания прогнозирует $38,34 млн упущенной прибыли.

Однако в любом случае пока математика говорит в пользу CD Projekt Red. И даже помимо финансовых успехов пускай неидеальной игры у поляков есть два серьезных аргумента. Во-первых, студия объявила о широкомасштабном плане реструктуризации после провального запуска Cyberpunk 2077. Одним из ее аспектов будет изменение способа разработки собственного игрового движка REDengine (на нем работают и новая игра, и Ведьмак), что может улучшить производительность будущих игр. Также они собираются продолжать дорабатывать Киберпанк, чтобы он вернулся в цифровые магазины консолей.

Во-вторых, среди активов "рэдов" движущей силой остается и трилогия о Геральте. Так, результаты "Ведьмака 3" в 2020-м стали лучшими с релиза и общие продажи игры на всех платформах превысили 30 млн копий. Большая их часть, конечно же, приходится на компьютеры (52%) и PS4 (31%). В целом продажи всей трилогии о Ведьмаке превысили 50 миллионов копий. Поэтому пока все выглядит так, что польская студия сможет пережить травму одной из самых крупных игр индустрии и еще какое-то время продолжит радовать поклонников.

Илья Требор, специально для Delo.ua