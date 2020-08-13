Украинскую студию 4A Games, создавшую линейку игр Metro, купили шведы за $35 млн

Шведская компания по производству компьютерных игр Embracer Group купила украинскую студию 4A Games, которая работала над серией постапокалиптических шутеров Metro, основанной на романах писателя Дмитрия Глуховского.

Об этом, со ссылкой на релиз шведской компании сообщает "УНИАН".

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Отмечается, что украинскую студию приобрели почти за $36 млн, из которых $25 млн выплатят наличными, а остальную сумму отдадут акциями. Кроме того, в течение пяти лет разработчики получат еще $35 млн в случае выполнения ряда обязательств перед издателем. Из них $15 млн выплатят наличными, а остальные средства — акциями. В релизе компании говорится, что общая максимальная сумма вознаграждения за 100% акционерного капитала 4A Games составляет $80 млн.

Украинская студия будет отчитываться перед дочерней компанией Embracer Group Saber Interactive. Украинские разработчики смогут продолжить развитие серии Metro, а также работу над новыми играми. При этом студия уже начала работу над AAA-проектом по новой интеллектуальной собственности. "Embracer Group и Sabre Interactive — идеальные партнеры для 4A Games. Вместе мы продолжим развивать франшизу Metro и сосредоточимся на создании многопользовательской игры для наших фанатов. Мы с нетерпением ждем возможности создания нового и еще более амбициозного AAA-проекта в ближайшем будущем", — заявил генеральный директор 4A Games, Дин Шарп.

При этом ранее Embracer Group, помимо 4A Games купила еще 7 игровых студий: DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Vermila Studios, Rare Earth Games и Sola Media. В Embracer Group подчеркнули, что теперь внутренние студии компании насчитывают 4 тысячи сотрудников в более чем 40 странах мира. Все они работают над 125 играми, большая часть из которых еще не анонсирована.

Справка: 4A Games — украинская компания по разработке компьютерных игр, которая была основана в 2006 году в Киеве. Ее создали выходцы из игровой студии GSC Game World. С момента основания, компания разработала следующие игры: Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) и Metro Exodus (2019). Студия названа в честь четырёх основателей, имена которых начинаются на букву А: Андрей Прохоров, Андрей Ткаченко, Александр Шишковцов и Александр Максимчук.

Напомним, мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла на $150 млрд за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями. Аналитики связывают такой рост с пандемией коронавируса.