Токсичные шутки. Как игровой гигант Blizzard теряет миллиарды долларов из-за дискриминации

Сотни сотрудников Activision Blizzard, американской компаний по разработке компьютерных игр, вышли в среду, 28 июля, на протест против враждебной атмосферы на рабочих местах. Неделей ранее стало известно об иске департамента по защите трудовых прав Калифорнии против AB из-за дискриминации работников. Скандал уже ударил по компании, которая является одной из крупнейших на рынке — за неделю ее капитализация упала на $4 млрд.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает, почему AB вновь оказалась в центре скандала и чего требуют ее сотрудники.

Парни из братства, неуместные шутки и самоубийство

В заявлении департамента по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии говорится, что в Activision Blizzard процветает культура "Frat Boy’ Culture" — это сленговое обозначение для мужчин, которые считают себя лучше остальных из-за принадлежности к закрытому сообществу вроде братства в колледже. Это, по мнению властей, привело к многолетней дискриминации женщин и домогательствам прямо на рабочем месте.

Чиновники исследовали работу в Activision Blizzard больше двух лет и заметили, что в компании мало женщин на руководящих постах, увольняют их быстрее, а зарплата меньше, чем у мужчин на тех же позициях.

Однако возмутил общественность другой факт. По сведениям департамента, сотрудники мужского пола (в их числе было и высшее руководство) употребляли алкоголь прямо на рабочем месте, шутили о внешности женщин и изнасилованиях. Также издание Bloomberg описало случай с сотрудницей, которая совершила самоубийство непосредственно во время служебной командировки — в эту поездку ее начальник, якобы, взял целый набор секс-игрушек и лубрикантов.

Позже экс-сотрудница Blizzard Джой Филдс в Twitter добавила деталей о токсичной среде в коллективе. Она работала в студии с 2006 по 2012 год и неоднократно становилась жертвой сексуальных домогательств со стороны коллег и начальства. По словам девушки, к ней не раз приставали прямо в офисе компании и часто спрашивали, настоящая ли у нее грудь. Филдс также пожаловалась, что в студии нашли ее обнаженные студенческие фотографии со времен колледжа и коллеги начали распространять их между собой.

Девушка признает, что ей приходилось смеяться над подобным, поскольку она хотела быть частью "мужской тусовки" и рассчитывала на повышение. Позже она пришла к выводу, что происходящее было недопустимо, а подобная атмосфера умышленно культивировалась в компании — студия специально подбирала сотрудников, которые соответствовали бы такой культуре.

Руководство компании опровергло обвинения, назвав судебный иск "безответственным поведением бюрократов, из-за которых многие лучшие предприятий уезжают из Калифорнии". Боссы AB заявили о ценности разнообразия и стремлении создать рабочее место, которое предлагает инклюзивность для всех. По их словам, в компании нет места сексуальным или любым другим домогательствам, а также дискриминации.

"Иск Департамента по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии включает искаженные, а во многих случаях ложные описания прошлого Blizzard. Мы очень активно сотрудничали с DFEH на протяжении всего расследования, в том числе предоставляли им обширные данные и обширную документацию. Однако они отказались сообщить нам, какие проблемы заметили", — отметили в компании.

Говорилось в заявлении и об упомянутом выше самоубийстве — в Activision Blizzard подчеркнули, что этот инцидент вообще не может быть связан с компанией.

"Нам отвратительно предосудительное поведение DFEH, которое втянуло в жалобу трагическое самоубийство сотрудницы. Ее уход не имеет никакого отношения к этому делу. Хотя мы считаем такое поведение постыдным и непрофессиональным, это, к сожалению, пример того, как они вели себя на протяжении всего расследования", — отметили в компании.

"Мы верим женщинам и будем пытаться улучшить ситуацию"

Впрочем, игровое сообществе встало на сторону чиновников. В World of Warcraft, ее разработали в AB, началась бессрочная забастовка — игроки приходят в виртуальный город Орибос и в знак протеста садятся на ступеньках у гостиницы. После этого многие геймеры сразу же удаляют аккаунты в знак протеста.

В стороне не остались и рядовые сотрудники. Они раскритиковали руководство за реакцию, обвинив в попытке смягчить или вовсе скрыть факты. Ведущий дизайнер World of Warcraft Джереми Физель подчеркнул — многие из них отказываются работать в день забастовки перед штаб-квартирой (28 июля) в знак солидарности с женщинами, которые сообщили о проблемах в компании.

"Заявления руководства Activision Blizzard не отражают наших взглядов. Мы верим женщинам, будем пытаться улучшить ситуацию и привлекать виновных к ответственности. Действия сильнее слов", — отметил он.

К Фиезлю присоединился Джастин Грут, сценарист и нарративный дизайнер Overwatch 2 — игрового блокбастера, который должен выйти в ближайшие годы. По его словам, "все чаще появляется ощущение, будто руководство компании, скорее уничтожит ее, чем признает свою вину или уйдет с должности".

Не остались в стороне и другие представители рынка. Главный геймдизайнер Respawn Entertainment (разработчик игры Apex Legends) Даниэль Зенон Кляйн предложил пользователям не играть в тайтлы Activision Blizzard 28 июля, чтобы поддержать бойкот разработчиков. Еще около 500 нынешних и бывших сотрудников Ubisoft (издатель Assassin’s Creed), поддержали протестующих, написав письмо с критикой в сторону руководства AB.

Оправдания с опозданием, опоздавший Котик и забастовка

Все это заставило руководство компании обратиться к сотрудникам. Президент Blizzard Джей Аллен Брэк назвал ситуацию "чрезвычайно тревожной" и пообещал, что руководство проведет ряд встреч, во время которых обсудит ситуацию и ответит на вопросы. Однако исполнительный директор Фрэнсис Таунсенд заявила, что судебный иск "не имеет оснований и наносит ущерб репутации компании".

После того, как около двух тысяч сотрудников подписалось под гневным письмо к руководству, а также стало известно о планирующейся забастовке сотрудников в среду, 28 июля, впервые публичный комментарий дал генеральный директор компании Бобби Котик. Он поблагодарил всех, кто высказался о проблемах и признал, что первые публичные заявления были бестактными. Гендиректор AB отметил — руководство услышало о проблемах и работает над их решением.

Разбираться с ситуацией пригласили юридическую фирму WilmerHale, куда могут анонимно обратиться все желающие работники. В своем письме Котик также назвал пять ключевых направлений для улучшения рабочей среду в компании: поддержка сотрудников и подробное рассмотрение каждого заявления; сессии с работниками, где они смогут высказаться и рассказать о проблемах; кадровые перестановки; пересмотр процесса найма сотрудников; изменения внутри самих игр компании.

Несмотря на это сотрудники все же собрались под стенами главного кампуса Blizzard в Ирвайне (Калифорния). Как отмечает WashingtonPost, митинг собрал около двухсот человек с плакатами, на которых значилось: "Безответственные корпоративные бюрократы вытесняют лучших сотрудников из Activision Blizzard" и "Nerf Male Privilege". Последний плакат использует термин из игровой индустрии, который означает ослабление внутриигровой механики. Протест продлился около четырех часов.

И хотя боссы Activision Blizzard пошли на попятную, экономический ущерб от скандала уже ощутим. Так, всего за неделю (с 21 по 27 июля) цена акций компании упала с $90 до $84,05. 27 июля стоимость одной акции Activision Blizzard упала с $90 до $84,05. При этом рыночная капитализация компании уменьшилась примерно на $4 млрд и на момент публикации общая стоимость составляли $65,4 млрд.

Отметим, что это не первый крупный скандал связанный с Activision Blizzard. Так, в последние два года студию покинуло множество ветеранов, включая и руководителя команды по разработке Overwatch Джефа Каплана, проработавшего в компании почти 20 лет. Помимо этого, летом 2020-го Blizzard оказалась в центре политического скандала.

На волне движения Black Lives Matter компания присоединилась к другим студиям — ее официальный аккаунт в Twitter сменил цвет логотипа на черный, а один из твитов говорил, что они слышат и поддерживают тех, кто выступает против расизма и неравенства. Однако всего через три минуты "близзам" напомнили о скандале 2019 года — тогда за поддержку Гонконга был забанен профессиональный киберспортсмен Чун Нг Вай, более известный, как blitzchung.

Молодой человек заглянул на официальную Twitch-трансляцию для постматчевого интервью и повторил лозунг протестующих в Гонконге: "Освободите Гонконг — революция нашего времени". Трансляция тут же прервалась на рекламу, а на следующий день игрок узнал, что забанен, на год отстранен от турниров и лишен всех призовых. Бобби Котик тогда отметил , что "их игровая платформа — не место для политических высказываний".

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Подобная цензура вызвала негодование у игроков, которые тут же призвали бойкотировать продукты "близзов". Выступили против и сотрудники — около тридцати человек из главного офиса Blizzard Entertainment в Калифорнии собрались перед главным входом и укрылись за разноцветными зонтами, которые считались символом протестов в Гонконге. Они также заклеили бумагой надписи "Мысли глобально" и "Важен каждый голос", выгравированные недалеко от входа в здание. В результате руководство пересмотрело свое решение и креативный директор Бен Томпсон признал, что их первая реакция была слишком жесткой.

Илья Требор, специально для Delo.ua