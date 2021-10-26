Культура отмены в играх: Blizzard готовит свое Министерство правды

Компания-разработчик компьютерных игр Blizzard сегодня, 26 октября, переименовала одного из своих персонажей в Overwatch. Причина — масштабный дискриминационный скандал, разгоревшийся этим летом. Авторы под давлением культуры отмены спешно избавляются от следов своего коллеги и уходят от практики называть персонажей в честь сотрудников.

Сначала немного истории. Overwatch вышла в мае 2016 года почти на всех ключевых игровых платформах и стала хитом Blizzard. Открытый бета-тест, запущенный незадолго до релиза, привлек десять миллионов игроков, а к концу года компания заработала на новом продукте больше $565 млн. Это сделало Overwatch самой прибыльной платной игрой для компьютеров в том году.

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Не остались в стороне и критики, выдав красочному тайтлу охапку индустриальных наград. В том числе престижнейшую The Game Awards в номинациях "Игра года", "Лучшая игровая режиссура", "Лучший мультиплеер" и "Игра года Esports". Параллельно Overwatch стала одной из ключевых киберспортивных дисциплин мира — игра не так популярна, как CS:GO, Dota 2 или League of Legends, но все же входит в список дисциплин условного высшего дивизиона.

Overwatch, который сегодня насчитывает около 60 миллионов пользователей, — это командный мультиплеерный шутер от первого лица с элементами MOBA. Суть его в том, что игрок выбирает персонажа с уникальным оружием, внешним видом и неповторимым набором способностей, а после вместе со своей командой пытается победить коллектив противников из других шести игроков. Задача определяется картой: иногда нужно сопровождать груз, иногда захватывать точки, иногда играть в "Короля горы".

Главной особенностью Overwatch является именно разнообразие архетипичных героев с собственной историей — по словам одного из создателей Джеффа Каплана, именно это стало причиной, почему руководство Blizzard дало зеленый свет блокбастеру. В самом начале представили только 21 персонажа, однако постепенно разработчики добавляли новых, и сегодня доступен уже 31 герой. Среди них есть классический ниндзя, закованный в доспехи футуристический рыцарь, безумный подрывник, инфернальный психопат, робот-буддист, ангел и другие узнаваемые образы из поп-культуры.

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Джесси Маккри, вокруг которого развернулся нынешний скандал, был доступен на старте. Это стереотипный ковбой, вооруженный огромным револьвером "Миротворец", срисованным с узнаваемого Colt Python. В фразах, движениях и повадках персонажа множество вестерн-пасхалок. Например, его главная способность называется "Ровно в полдень" — в честь классики жанра 1952 года "High noon". Также у него есть реплики, отсылающие к культовым фильмам ""Тумстоун: Легенда Дикого Запада" и "Хороший, плохой, злой".

Маккри является одним из самых популярных героев Overwatch, которого можно встретить практически в каждой игровой сессии, но как раз на вторник, 26 октября, запланирован особый патч от разработчиков. Обновление сменит имя Джесси Маккри на Коула Кэссиди. При этом совсем недавно из игры пропали практически все фразы, где упоминалось старое имя персонажа. "Ковбой, которым он был, ушел в закат. На заре мир увидел Коула Кэссиди", — отметили Blizzard в своем официальном сообщении.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Причина такого любопытного решения кроется в скандале, о котором я писал этим летом. Сотни сотрудников Activision Blizzard вышли на протест против враждебной атмосферы на рабочих местах после заявления департамента по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии. Чиновники два года следили за компанией и обнаружили, что в AB мало женщин на руководящих постах, увольняют их быстрее, а зарплата меньше, чем у мужчин на тех же позициях.

Также выяснилось, что в Activision Blizzard процветает так называемая культура "Frat Boy" Culture". Это сленговое обозначение для мужчин, которые считают себя лучше остальных из-за принадлежности к закрытому сообществу вроде братства в колледже. По мнению властей, FBC привела к многолетней дискриминации женщин и домогательствам прямо на рабочем месте.

Решающим оказался совсем уж вопиющий факт. На волне скандала издание Bloomberg описало случай с сотрудницей, которая совершила самоубийство непосредственно во время служебной командировки — в ту поездку ее начальник якобы взял целый набор секс-игрушек и лубрикантов. Такое откровение вызвало волну негодования у многих представителей игровой индустрии, а капитализация Activision Blizzard всего за неделю упала на $4 млрд.

При чем здесь вообще несчастный виртуальный ковбой? Проблема в том, что в реальной жизни Джесси Маккри — дизайнер Blizzard, работавший над уровнями нескольких частей другой популярной игры Diablo. Именно его вместе с двумя другими разработчиками уволили из AB после дискриминационных скандалов.

Оказалось, что реальный Маккри был одним из апостолов той самой "Frat Boy" Culture" в Blizzard. Журналисты даже нашли фото, где он с коллегами позирует на фоне портрета американского актера Билла Косби. Последнего в 2018 году приговорили к реальному сроку за сексуальное насилие с применением наркотиков, правда, в этом году 84-летнего ветерана стендап-комедии все же выпустили за сотрудничество со следствием.

Хотя часть игрового сообщества новость приняла в штыки, замена имени одного из ключевых персонажей, у которого даже есть отдельная короткометражка, — событие примечательное. Любопытен этот случай не только потому, что политическая повестка просочилась в игры. Вопрос, влияет ли политика на игровую индустрию, можно закрыть после 2020 года, когда компания 77-летнего кандидата в президенты США Джо Байдена перекочевала на просторы игровых хитов Animal Crossing: New Horizons и Fortnite.

И даже не во внутренней цензуре Blizzard проблема. Чтобы сгладить харассмент-скандал, компания удалила множество провокационных материалов из World of Warcraft. Исчезло оскорбление орков "зеленокожий". Исчезли шутки с сексуальным подтекстом. Например, одна из садовниц теперь говорит, что ей нужно полить ее дыни дальше по тропинке, а не ее "огромные дыни". Исчезла отсылка к Эйсу Вентуре, которым недовольно транс-сообщество. Для верности, разработчики вытравили из игры даже сексуализированные портреты женщин на стенах.

Ситуация с Джесси Маккри интересна в контексте господствующей культуры отмены, которая интересна, в первую очередь, своим отличием от кино. Приведу простой пример. После громкого судебного разбирательства между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд, Депп потерял роль главного злодея во франшизе "Фантастические твари и где они обитают". Да и в целом оказался вроде как нерукопожатным.

Вопреки этому факту его игру все так же можно оценить в любом из фильмов о "Пиратах Карибского моря", или в "Мертвеце" Джима Джармуша, или в "Чарли и шоколадная фабрика", или еще в десятке примечательных фильмов. Перед их показом можно поставить дисклеймер, предупреждающий, что вот здесь присутствует такой неоднозначный актер или противоречивый контекст. Так недавно случилось с классической экранизацией "Унесенных ветром" — фильм сначала исчез со стримингового сервиса HBO Max, а потом вернулся с надлежащей допиской о другом историческом контексте. Но самого Джонни Деппа из уже снятых картин убрать слишком хлопотно даже с технологией дипфейк.

С играми другая история. Прямо сейчас Blizzard легко может вырезать из игры упоминание о любом своем сотруднике, если его действия будут угрожать репутации компании. Более того, руководство игрового гиганта может реагировать и на стороннюю повестку. Например, другого персонажа Overwatch зовут Габриель Рейес. Если вдруг его полный тезка из реального мира совершит что-то ужасающее — теракт или масс-шутинг, то разработчики легко подчистят историю своего героя. Пусть ранние игроки будут помнить старое имя, но те, кто придет после, Габриеля уже не застанут. Это ли не любопытнейшая возможность в руках лидеров индустрии компьютерных развлечений, прямиком отсылающая нас к отделу документации Министерства правды Оруэлла?