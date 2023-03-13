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"Оскар-2023": стали известны победители кинопремии
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2023", во время которой традиционно объявили победителей в 23 номинациях.
Лучшим фильмом признана лента "Всё везде и сразу", которая в этом году имела 11 номинаций и в итоге получила семь наград. Он рассказывает о женщине Эвелин Ван, которая узнает, что существует множество параллельных миров, но им грозит таинственное зло, поэтому она пытается защитить мультивселенную.
Статуэтку за лучшую полнометражную документальную ленту получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Получать награду вышли, в частности, его жена Юлия Навальная и двое детей.
Отметим, что в номинации также принимал участие украинский фильм "Дом из заноз", рассказывающий о детях из детского дома в Лисичанске Луганской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Список остальных победителей "Оскар-2023":
- Лучшая женская роль: Мишель Ео ("Всё везде и сразу");
- Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер ("Кит");
- Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу");
- Лучшая мужская роль второго плана: Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу");
- Лучшая работа художника-постановщика: "На Западном фронте без перемен";
- Лучший звук: "Топ Ган: Меверик";
- Лучшая оригинальная песня: Naatu Naatu - "RRR: Рядом ревет революция";
- Лучшая музыка к фильму: "На Западном фронте без перемен";
- Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов";
- Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды";
- Лучшая операторская работа: "На Западном фронте без перемен";
- Лучший иностранный фильм: "На Западном фронте без перемен";
- Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Всё везде и сразу");
- Лучший оригинальный сценарий: "Всё везде и сразу";
- Лучший монтаж фильма: "Всё везде и сразу";
- Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь";
- Лучший игровой короткометражный фильм: "Ирландское прощание";
- Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо";
- Лучший адаптированный сценарий: "Говорят женщины";
- Лучший костюм: "Черная пантера: Ваканда навсегда";
- Лучший грим и прически: "Кит".