"Оскар-2023": стали известны победители кинопремии

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2023", во время которой традиционно объявили победителей в 23 номинациях.

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Лучшим фильмом признана лента "Всё везде и сразу", которая в этом году имела 11 номинаций и в итоге получила семь наград. Он рассказывает о женщине Эвелин Ван, которая узнает, что существует множество параллельных миров, но им грозит таинственное зло, поэтому она пытается защитить мультивселенную.

Статуэтку за лучшую полнометражную документальную ленту получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Получать награду вышли, в частности, его жена Юлия Навальная и двое детей.

Отметим, что в номинации также принимал участие украинский фильм "Дом из заноз", рассказывающий о детях из детского дома в Лисичанске Луганской области.

Список остальных победителей "Оскар-2023":