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"Оскар-2023": стали известны победители кинопремии

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"Оскар". Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2023", во время которой традиционно объявили победителей в 23 номинациях.

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Лучшим фильмом признана лента "Всё везде и сразу", которая в этом году имела 11 номинаций и в итоге получила семь наград. Он рассказывает о женщине Эвелин Ван, которая узнает, что существует множество параллельных миров, но им грозит таинственное зло, поэтому она пытается защитить мультивселенную.

Статуэтку за лучшую полнометражную документальную ленту получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Получать награду вышли, в частности, его жена Юлия Навальная и двое детей.

Отметим, что в номинации также принимал участие украинский фильм "Дом из заноз", рассказывающий о детях из детского дома в Лисичанске Луганской области.

Список остальных победителей "Оскар-2023":

  • Лучшая женская роль: Мишель Ео ("Всё везде и сразу");
  • Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер ("Кит");
  • Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис ("Всё везде и сразу");
  • Лучшая мужская роль второго плана: Джонатан Ке Кван ("Всё везде и сразу");
  • Лучшая работа художника-постановщика: "На Западном фронте без перемен";
  • Лучший звук: "Топ Ган: Меверик";
  • Лучшая оригинальная песня: Naatu Naatu - "RRR: Рядом ревет революция";
  • Лучшая музыка к фильму: "На Западном фронте без перемен";
  • Лучший документальный короткометражный фильм: "Заклинатели слонов";
  • Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды";
  • Лучшая операторская работа: "На Западном фронте без перемен";
  • Лучший иностранный фильм: "На Западном фронте без перемен";
  • Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниел Шейнерт ("Всё везде и сразу");
  • Лучший оригинальный сценарий: "Всё везде и сразу";
  • Лучший монтаж фильма: "Всё везде и сразу";
  • Лучший анимационный короткометражный фильм: "Мальчик, крот, лиса и лошадь";
  • Лучший игровой короткометражный фильм: "Ирландское прощание";
  • Лучший анимационный фильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо";
  • Лучший адаптированный сценарий: "Говорят женщины";
  • Лучший костюм: "Черная пантера: Ваканда навсегда";
  • Лучший грим и прически: "Кит".