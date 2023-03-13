"Оскар-2023": стали відомі переможці кінопремії

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2023", під час якої традиційно оголосили переможців у 23 номінаціях.

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Найкращим фільмом визнано стрічку "Все завжди і водночас", який цьогоріч мав 11 номінацій й у підсумку отримав сім нагород. Він розповідає про жінку Евелін Ван, яка дізнається, що існує безліч паралельних світів, але їм загрожує таємниче зло, тому вона намагається захистити мультивсесвіт.

Статуетку за найкращу повнометражну документальну стрічку отримав фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Отримувати нагороду вийшли, зокрема, його дружина Юлія Навальна та двоє дітей.

Зауважимо, що в номінації також брав участь український фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про дітей із дитячого будинку в Лисичанську Луганської області.

Список решти переможців "Оскар-2023":