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"Оскар-2023": стали відомі переможці кінопремії
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2023", під час якої традиційно оголосили переможців у 23 номінаціях.
Найкращим фільмом визнано стрічку "Все завжди і водночас", який цьогоріч мав 11 номінацій й у підсумку отримав сім нагород. Він розповідає про жінку Евелін Ван, яка дізнається, що існує безліч паралельних світів, але їм загрожує таємниче зло, тому вона намагається захистити мультивсесвіт.
Статуетку за найкращу повнометражну документальну стрічку отримав фільм "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального. Отримувати нагороду вийшли, зокрема, його дружина Юлія Навальна та двоє дітей.
Зауважимо, що в номінації також брав участь український фільм "Будинок зі скалок", який розповідає про дітей із дитячого будинку в Лисичанську Луганської області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Список решти переможців "Оскар-2023":
- Найкраща жіноча роль: Мішель Єо ("Все завжди і водночас");
- Найкраща чоловіча роль: Брендан Фрейзер ("Кит");
- Найкраща жіноча роль другого плану: Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас");
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас");
- Найкраща робота художника-постановника: "На Західному фронті без змін";
- Найкращий звук: "Топ Ґан: Меверік";
- Найкраща оригінальна пісня: Naatu Naatu - "RRR: Поруч реве революція";
- Найкраща музика до фільму: "На Західному фронті без змін";
- Найкращий документальний короткометражний фільм: "Заклиначі слонів";
- Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води";
- Найкраща операторська робота: "На Західному фронті без змін";
- Найкращий іноземний фільм: "На Західному фронті без змін";
- Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шейнерт ("Все завжди і водночас");
- Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас";
- Найкращий монтаж фільму: "Все завжджи і водночас";
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь";
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Ірландське прощання";
- Найкращий анімаційний фільм: "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо";
- Найкращий адаптований сценарій: "Говорять жінки";
- Найкращий костюм: "Чорна пантера: Ваканда назавжди";
- Найкращий грим та зачіски: "Кит".