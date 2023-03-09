Українське кіно й музика мають відображати досвід проходження війни - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказуэ, що в українському візуальному мистецтві, літературі та музиці має бути збережений досвід тих, хто переживаю нинішню війну з Росією. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, у четвер він провів тривалу зустріч із представниками культурної спільноти, представниками Шевченківського комітету та журналістами. Обговорювалося те, як можна посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України.

Як зазначив Зеленський, саме дипломатія, журналістика й культура є тими трьома сферами, які роблять найбільше, щоб світ розумів боротьбу України й допомагав їй.

"Дуже важливо – щоб досвід повномасштабної війни, наших воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід наших людей, які реально зараз захищають європейську свободу, – щоб увесь цей досвід був описаний українцями, щоб наша культура, її діячі, її інституції, могли заповнити потребу в українському культурному продукті, у розумінні української ситуації", - сказав він.

За оцінкою президента, зараз Україна досягла найбільшої національної єдності у своїй історії, а також обʼєднала й світ, надихаючи "сотні інших народів" тим, як захищає себе.

"І буде правильно, щоб усе це відображалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми. Українським кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими музеями, українським візуальним мистецтвом. Щоб в усьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто справді переживає те, що значить: борітеся – поборете", - вказав він.

Нагадаємо також, що 12 березня має пройти церемонія нагородження премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук "Оскар". На отримання нагороди в номінації "Кращий документальний фільм" претендує і український "Будинок зі скалок".