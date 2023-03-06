Скільки український мультфільм "Мавка" зібрав касових зборів за перші вихідні прокату

За перші вихідні у прокаті український мультик "Мавка" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн. Про це повідомила медіагрупа FILM.UA Group.

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Мультфільм вийшов на екрани 2 березня. 4-5 березня — це перші вихідні для анімаційного довгобуду. Примітно, що фільм "Щедрик" за вісім тижнів зібрав близько 80 тим перегелядів та 10,6 млн грн касових зборів.

Крім Україну, "Мавку" побачать глядачі в більш як 20 країнах: США, Канада, Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Чехія, Словенія, Болгарія, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Угорщина, Монголія.

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Український 3D-мультфільм "Мавка" створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Але у мультфільмі немає деяких персонажів оригінального твору.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн. Героїв озвучили українські зірки, зокрема Артем Пивоваров, Сергій Притула, Олег Скрипка, DZIDZIO, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Ніна Матвієнко та інші.

Film.UA Group заявила про початок створення мультфільму ще у 205 році, з того часу учасники команди займали промоцією. Film.UA Group заявила про початок створення мультфільму ще у 205 році, з того часу учасники команди займали промоцією. Зокрема, створювали колекції прикрас, "Мавка" з'вялялася в різних промоакціях в українських мережах.

Нагадємо також, що український фільм "Будинок зі скалок" побореться за премію "Оскар". Творців кінострічки запросять на вручення Оскарів у Лос-Анджелесі, що заплановано на 13 березня.