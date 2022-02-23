HBO купив кримінальний серіал "Зломовчання", знятий українською OLL.TV разом із хорватами

Телекомпанія HBO здобула права на показ кримінального серіалу "Зломовчання". Цей міжнародний проект став першим оригінальним серіалом для української платформи OLL.TV, яка працювала над ним разом із хорватськими кінематографістами. Успішний продаж проекту найбільшому стрімінговому сервісу HBO — позитивний сигнал для українських платформ, що ніша ориджиналс є перспективною, що тренд на локальні історії зростає і вони можуть заробляти на конкурентному міжнародному ринку.

Серіал "Зломовчання", прем'єра якого відбулася на OLL.TV у грудні 2021 року, зняв невеликий хорватський продакшн Drugi Plan на замовлення телеканалу HRT (хорватське громадське телебачення). З української сторони у його створенні брали участь платформа OLL.TV та компанія Star Media, яка займалася сервіс-продакшном на території України.

Виробничий бюджет серіалу становив понад півтора мільйона євро (70% вклала хорватська сторона та 30% українська).

Платформа OLL.TV отримала права на продаж на території України та проінвестувала у промо в Україні. За кордоном серіал продає німецька дистриб'юторська компанія Beta Film, яка купила права на міжнародне розповсюдження. Також як співпродюсер до проекту приєдналася німецько-французька мовна група ZDF/ARTE.

Ксенія Мішина у серіалі "Зломовчання"

Команда серіалу має досвід зйомок для онлайн-платформ. Продюсери "Зломовчання", співзасновник Drugi Plan Міодраг Сила та Небойша Тараба та режисер Далібор Матанич, раніше працювали над The ​​Paper, який купив Netflix. Також Міодраг Сіла продюсував для HBO Europe проект Success, сценарій якого написав Мар'ян Алчевський, який став автором сценарію "Зломовчання".

Серіал знято за бестселером відомого хорватського письменника та журналіста-розслідувача Драго Хедла Slavonian Trilogy про кримінальний бізнес, пов'язаний із сексуальним рабством, торгівлею людьми та зброєю у Східній Європі. За основу сюжету взято перший роман трилогії Election Silence.

Кримінальна драма показує закуски секс-індустрії: діяльність злочинного міжнародного конгломерату, який викрадає молодих українок, щоб продавати їх у будинки розпусти Європи.

Зйомки "Зломовчання" проходили у Хорватії та Україні у 2021 році. Творці серіалу зробили ставку на локальні зірки. Головні ролі у серіалі зіграли відома українська актриса Ксенія Мішина та знаменитий хорватський актор Горан Богдан, який знімався у "Фарго" (зіграв українського бандита) та в "Останніх пантерах".

Тепер після продажу серіалу групі HBO Europe його зможуть побачити всі передплатники НВО в країнах Центральної та Східної Європи.

НВО-сервіс відомий своїми проектами "Ігри престолів", "Секс і місто", "Справжній детектив", "Клан Сопрано", "Теорія великого вибуху", "Чорнобиль", "Молодий Папа".

Раніше серіал купила компанія Lumière для фламандськомовних глядачів країн Бенілюксу.

На съемках сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

У пошуках покупців у лютому під час Берлінале "Зломовчання" було представлено у програмі скринінгів Berlinale Series Market Selects, куди потрапляють проекти з високим ринковим потенціалом. Також серіал відібрав у програму міжнародний кінофестиваль Serial Killers у Berlinale Showcase.

Усі серії трилера "Зломовчання" можна переглянути на онлайн-сервісі OLL.TV. У Хорватії його прем'єра відбудеться у березні на телеканалі HRT.

Щоб українські платформи могли створювати якісний оригінальний контент із міжнародним потенціалом, важливо, щоб у країні запрацювала система кеш-ребейтів (повернення зарубіжним кіностудіям частини коштів, які вони витратили на виробництво фільму в Україні). Наразі хорватські продюсери "Зломовчання" кеш-ребейтів все ще не отримали: процедура виплат ув'язнилася в бюрократизмі, пов'язаному з наданням численних документів.