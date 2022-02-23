HBO купил криминальный сериал "Зломовчання", снятый украинской OLL.TV вместе с хорватами

Телекомпания HBO приобрела права на показ криминального сериала "Зломовчання". Этот международный проект стал первым оригинальным сериалом для украинской платформы OLL.TV, работавшей над ним вместе с хорватскими кинематографистами. Успешная продажа проекта крупнейшему стриминговому сервису HBO — позитивный сигнал для украинских платформ, что ниша ориджиналс перспективна, что тренд на локальные истории растет и они могут зарабатывать на конкурентном международном рынке.

Сериал "Зломовчання", премьера которого состоялась на OLL.TV в декабре 2021 года, снял небольшой хорватский продакшн Drugi Plan по заказу телеканала HRT (хорватское общественное телевидение). С украинской стороны в его создании участвовали платформа OLL.TV и компания Star Media, которая занималась сервис-продакшном на территории Украины.

Производственный бюджет сериала составил более полутора миллионов евро (70% вложила хорватская сторона и 30% украинская).

Платформа OLL.TV получила права на продажу на территории Украины и проинвестировала в промо в Украине. За рубежом сериал продает немецкая дистрибьюторская компания Beta Film, купившая права на международное распространение. Также в качестве сопродюсера к проекту присоединилась немецко-французская вещательная группа ZDF/ARTE.

Ксения Мишина в сериале "Зломовчання"

Команда сериала имеет опыт съемок для онлайн-платформ. Продюсеры "Зломовчання", сооснователь Drugi Plan Миодраг Сила и Небойша Тараба и режиссер Далибор Матанич, ранее работали над The Paper, который купил Netflix. Также Миодраг Сила продюсировал для HBO Europe проект Success, сценарий к которому написал Марьян Алчевский, ставший автором сценария "Зломовчання".

Сериал снят по бестселлеру известного хорватского писателя и журналиста-расследователя Драго Хедла Slavonian Trilogy о криминальном бизнесе, связанном с сексуальным рабством, торговлей людьми и оружием в Восточной Европе. За основу сюжета взят первый роман трилогии Election Silence.

Криминальная драма показывает закулисье секс-индустрии: деятельность преступного международного конгломерата, который похищает молодых украинок, чтобы продавать их в публичные дома Европы.

Съемки "Зломовчання" проходили в Хорватии и Украине в 2021 году. Создатели сериала сделали ставку на локальных звезд. Главные роли в сериале сыграли известная украинская актриса Ксения Мишина и знаменитый хорватский актер Горан Богдан, снимавшийся в "Фарго" (сыграл украинского бандита) и в "Последних пантерах".

Теперь, после продажи сериала группе HBO Europe, его смогут увидеть все подписчики НВО в странах Центральной и Восточной Европы.

НВО-сервис знаменит своими проектами "Игры престолов", "Секс и город", "Настоящий детектив", "Клан Сопрано", "Теория большого взрыва", "Чернобыль", "Молодой Папа".

Ранее сериал купила компания Lumière для фламандскоговорящих зрителей стран Бенилюкса.

В поисках покупателей в феврале во время Берлинале "Зломовчання" был представлен в программе скринингов Berlinale Series Market Selects, куда попадают проекты с высоким рыночным потенциалом. Также сериал отобрал в программу международный кинофестиваль Serial Killers в Berlinale Showcase.

Все серии триллера "Зломовчання" можно посмотреть на онлайн-сервисе OLL.TV. В Хорватии его премьера состоится в марте на телеканале HRT.

Чтобы украинские платформы могли создавать качественный оригинальный контент с международным потенциалом, важно, чтобы в стране заработала система кэш-ребейтов (возврат зарубежным киностудиям части средств, которые они потратили на производство фильма в Украине). На данный момент хорватские продюсеры "Зломовчання" кэш-ребейтов все еще не получили: процедура выплат увязла в бюрократизме, связанном с предоставлением многочисленных документов.