Первый оригинальный сериал на платформе OLL.TV: кто дал на проект 1,5 млн евро и что готовят конкуренты

В прошлую пятницу, 10 декабря, на OLL.TV состоялась премьера сериала “Зломовчання”. Впервые появился эксклюзивный сериал, который стриминговая платформа создала под свои задачи и намерена продолжать инвестировать в новое направление, выпустив уже в следующем году пять сериалов, а за четыре года 29 сериалов, 5 фильмов и одно шоу.

Дебюту оriginals в ближайшие полгода предстоит протестировать, как надо подкрутить готовящиеся новые проекты — фильмы и сериалы 2022 года. С кем платформа создавала сериал, сколько на это потратила, как будет зарабатывать и наступают ли на пятки конкуренты?

Чем сильны хорватские партнеры

"Зломовчання" — это международный проект, созданный платформой OLL.TV в пратнерстве с кинематографистами Хорватии. В проекте участвуют небольшой хорватский продакшн Drugi Plan, снявший сериал по заказу телеканала HRT (хорватское общественное телевидение), а с украинской стороны — компания Star Media, которая занималась сервис-продакшном на территории Украины.

Продюсером проекта стали основатели Drugi Plan Миодраг Сила и Небойша Тараба, а режиссером Далибор Матанич. С ним продакшн работал над проектом The Paper, который купил Netflix. А также Миодраг Сила продюсировал для HBO Europe проект Success.

Постер сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

То, что у хорватской стороны есть опыт создания сериалов для крупных международных платформ, стало важным фактором в принятии OLL.TV решения о партнерстве. Среди украинских продакшнов такого опыта пока нет ни у кого.

В сериале «Зломовчання» шесть серий. Первые две уже выложен на OLL.TV, оставшиеся четыре будут появляться на платформе по пятницам. Финальный эпизод покажут 7 января 2022 года.

Выбирая время показа, на платформе учитывали, что вот-вот начнутся длинные новогодние выходные, а они играют в плюс для домашнего просмотра.

В Украине сериал планируют показать только на платформе.

В Хорватии его премьера состоится в марте наступающего года на телеканале HRT.

Чем цепляет "Зломовчання"

Сериал снят по бестселлеру известного хорватского писателя и журналиста-расследователя Драго Хедла Slavonian Trilogy о криминальном бизнесе, связанном с сексуальным рабством, торговле людьми и оружием в Восточной Европе. За основу сюжета взят первый роман трилогии Election Silence.

Криминальная драма показывает закулисье секс-индустрии: деятельность преступного международного конгломерата, который похищает молодых украинок, чтобы продавать их в публичные дома Европы.

Действие сериала происходит в двух странах — Хорватии и Украине . Он начинается с жестких сцен. Находят трупы двух девушек-подростков: одна утонула в реке, другая умерла о передозировки наркотиков. Плохие известия приходят и в семью влиятельного хорватского предпринимателя: его жена, основательница благотворительного фонда украинка Ольга, узнает об исчезновении своей племянницы в Киеве и начинает ее поиски. Расследование ведет к мафии, обосновавшейся в хорватском городе Осиек, которая занимается сексуальным рабством. Переплетение криминальных дел о пропавших девушках знакомит Ольгу с полицейским Владимиром и журналистом Стрибором.

Создатели сериала сделали ставку на локальных звезд, исполнивших главные роли: украинку Ксению Мишину и хорвата Горана Богдана (сыграл в «Фарго» украинского бандита).

Ксения Мишина и Горан Богдан. Кадр из сериала "Зломовчання"

Но главное, чем цепляют зрителя, — темой криминальной изнанки сексуальной индустрии. Подобные истории не берет телевидение, считая их слишком жесткими. При этом сексуальное рабство женщин, существующее в Европе в 21 веке, является болевой точкой и для Хорватии, и для Украины.

"Фильм никого не оставит равнодушным, тем более, что основан он на реальных событиях", — замечает Рита Гребенчикова, продюсер Star Media. Указанный в сериале сексуальный скандал заставил одного из кандидатов снять свою кандидатуру на прошлогодних выборах в Хорватии.

Кадр из сериала "Зломовчання"

Необычно, что герои сериала говорят каждый на своем родном языке. Так сделали, чтобы их поведение было максимально естественным, как в жизни. В итоге получилась звуковая дорожка на четырех языках: 60-70% на хорватском, остальное на украинском, русском и английском. Для украинских зрителей такое многоязычие — новшество, а в мире уже привычно, когда звучат натуральные языки, а внизу идут субтитры. А поклонникам традиций предоставлена возможность выбрать вторую звуковую дорожку с украинским дубляжом.

Кто сколько инвестировал

"Зломовчання" — дорогой сериал. Съемка одного эпизода обошлась в 260 тысяч евро, соответственно, весь производственный бюджет составил более полутора миллионов евро.

Финансовые обязательства копродюсеров пропорциональны количеству съемочных дней в каждой из стран. Большая доля у хорватской стороны: в хорватском Осиеке снимали 38 дней (70%), меньшая — у украинской: съемки в Киеве длились 18 дней (30%).

Режиссер Далибор Матанич, актеры Горан Богдан и Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

Платформа OLL.TV инвестирует также в промо в Украине и у нее права на продажу на территории Украины.

Продажами за рубежом будет заниматься немецкая дистрибьюторская компания Beta Film, купившая права на международное распространение.

Чем хорошо партнерство для ориджинал-дебюта

Принять участие в проекте хорватских шоураннеров продюсеры Star Media предложили платформе не сразу, а после того, как обошли все телеканалы и везде получили отказ (история показалась телеканалам слишком откровенной).

В OLL.TV эта идея попала на благодатную почву, так как там как раз активно искали истории для эксклюзивного контента.

Актриса Ксения Мишина и Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" на презентации сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

Команда, пришедшая на платформу в мае 2020-го, поняла, что хочет давать зрителю не просто доступ к телеканалам, а к контенту, который в Украине не производился, так как до сегодняшнего момента заказчиками на рынке были только телеканалы. А у каждого телеканала есть своя аудитория и жесткие требования к продукту, замечает Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина".

Преимущество платформы в том, что она может быть смелой, давать более острый и прямолинейный контент, который будет максимально понятным, рассказанный нужным языком, в том числе и суржиком, добавляет Юлия Трибушная, директор OLL.TV и Xtra TV.

Юлия Трибушная, директор OLL.TV и Xtra TV на презентации сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

Просмотр сотни сценарных заявок оказался безрезультатным. Приносили либо сериалы для телевидения, либо делали их "провокационными", добавляя секс или мат. "Была какая-то безнадега", — вспоминает Юлия. На идею от Star Media поначалу даже не обратили внимания, но, поговорив с продюсером и режиссером, почувствовали, что для них это небезразличная история. Они объясняли, почему сексуальное рабство — это глобальное зло, почему они хотят с этим бороться, почему они считают, что это общеевропейская история.

При выборе истории для ориджинал-сериала важным оказалось и то, что хорватские продюсеры готовы были принимать идеи украинской стороны. В частности, когда OLL.TV зашли в проект, то много работали над сценарием: была усилена психологическая линия, внесли коррективы в характер главной героини-украинки, переписали некоторые диалоги.

С финансовой точки зрения копродукция оказалась для платформы оптимальным вариантом создания первого оригинального сериала, создаваемого как эксперимент. Это позволило минимизировать риски, так как необходимо было профинансировать часть, а не полную стоимость проекта, который изначально задумывался дорогим, чтобы можно было протестировать, как будет работать контент такого уровня на платформе в Украине и за рубежом.

Уже сейчас известно, что кроме Хорватии фильм будет показан в Германии. И продюсеры надеются на широкую международную дистрибуцию сериала.

Хорваты оценили партнерство

Хорватский продюсер Миодраг Сила на съемках сериала ""Зломовчання" в Киеве. Фото: Delo.ua, Константин Мельницкий

Соединять бюджеты — тенденция во всем мире, отметил хорватский продюсер Миодраг Сила. Его небольшая компания успешно работает в копродакшне. В Украине он снимал впервые и остался настроен оптимистично: в будущем не против продолжить сотрудничество.

«На съемках в Украине в нашей команде было много молодых энтузиастов, любящих свою профессию: все говорят на английском, готовы принимать решения и брать ответственность на себя. А когда люди собираются вместе для достижения общей цели, то появлеся магия и все проблемы разрешаются довольно быстро», - рассказал Миодраг.

Режиссер Далибор Матанич на съемках сериала "Зломовчання" в Киеве. Фото: Delo.ua, Константин Мельницкий

Его продакшн чувствует себя устойчиво в сложные времена пандемии, как и другие небольшие кинокомпании Хорватии, так как их поддерживает государство: по закону 50% бюджета на производство, что выделяет государство телеканалу HRT (в этом году это 10 млн евро), должны быть потрачены на создание фильмов и сериалов независимыми компаниями.

На съемках сериала "Зломовчання" в Киеве. Фото: Delo.ua, Константин Мельницкий

Что ожидают от "Зломовчання"

На OLL.TV надеются, что у сериала будет несколько сотен тысяч зрителей.

Оценивать результаты проекта будут по количеству и длительности просмотров той аудитории, что уже есть у платформы. Второй показатель — сколько новых людей придет на платформу посмотреть сериал. Важен и отклик аудитории. "На протяжении года мы уже будем точно знать, как этот продукт сработал", — говорит Федор Гречанинов.

Горан Богдан. Кадр из сериала "Зломовчання"

Сколько эксклюзивов выпустят в 2022-м

Команда OLL.TV, в отличие от многих конкурентов, которые не верят в эксклюзивы, верит в ориджинал-контент. "Люди будут приходить к тем, у кого есть эксклюзив. Эксклюзивы будут рулить, а собственное производство — это самый надежный эксклюзив", — считает Федор Гречанинов.

Он уверен, что после запуска OLL.TV собственного контента другие платформы выключатся в этот процесс, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Индустрия изменится, и это прекрасно, что платформы будут конкурировать не ценой, не покупкой монопольных прав, а креативом. Федор Гречанинов директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина"

Рыночные тенденции способствуют этому. В 2020 году сегмент Pay TV опередил рекламный рынок. В общем этот сегмент вырос в четыре раза, причем основным драйвером роста были ОТТ-платформы, а они в свою очередь удвоили количество подписчиков. Количество абонентов-плательщиков ОТТ-платформ в Украине на начало 2021 года составило почти 1,2 млн из почти 5 млн абонентов Pay TV, говорится в "KMW 2021 White PaperКино, ТВ и стриминг-сервисы Украины" Media Resources Management (MRM)

К 2025 году эксперты прогнозируют примерно троекратный рост рынка.

Сейчас у OLL.TV есть понимание, что минимум, который нужен платформе, чтобы окупать производство контента, — это 10-12 собственных сериалов, то есть один проект в месяц. А в идеале должно быть много разных ниш. Но пока нет ни такого количества историй, ни денег, которые платформа готова выделять на две-три сотни проектов.

Окупить оригинальный контент OLL.TV сможет через три года, Но начинать следует уже сейчас, считает Федор Гречанинов.

В планах платформы за следующие четыре года снять и выпустить 29 сериалов, пять художественных фильмов и одно шоу. В том числе в следующем году снять пять сериалов, два из которых мини-сериалы. Три намерены показать следующей осенью. Это будет политическая и спортивная драмы и криминальный триллер.

Как и положено кинопроектам, для платформы они будут на темы, о которых не говорят, которые не показывают в новостях и телесериалах, а также локальные истории, которые сегодня в тренде. Этот тренд для локальных платформ "в плюс", так как их сила как раз в том, что они умеют лучше, чем международные, создавать такие истории, потому что ближе к своему зрителю и лучше понимают, что ему нужно дать, считают в OLL.TV.

Originals по-украински

Из пяти крупных украинских OTT-платформ (MEGOGO, OLL.TV, «Киевстар ТВ», Volia TV и Sweet.tv) четыре планируют создавать оригинальный контент. Правда, пока что как инструмента конкуренции и наращивания абонентской базы, отмечается в исследовании Media Resources Management (MRM).

Игроки не скрывают, что пока не могут самостоятельно профинансировать производство фильмов и сериалов высокого качества,

По подсчетам Павла Рыбака («Киевстар ТВ»), чтобы осилить 12 эксклюзивов в год, абонентская база должна насчитывать от миллиона подписчиков.

Платформы ищут сотрудничество с телеканалами, производителями, брендами. Все готовы к коллаборациям и партнерству, создание модели которого впереди. Сегодня платформы чаще всего просто выкупают часть прав на сериал, который снимается для телеканала, и показывают его у себя, либо частично инвестируют в готовый концепт производителя, у которого остаются все права.

Первым на территорию originals зашел сервис 1+1 video – в конце 2020 года на платформе вышел подростковый сериал "Секс, Инста и ВНО", созданный группой 1+1 media для digital (в начале 2021-го проект вышел и на партнерской "Киевстар ТВ"). Сейчас работают над вторым сезоном сериала. Это был эксперимент с точки зрения монетизации. Первый на территорию originals: «Секс, Инста и ВНО» (Приховати)

Рынок оригинального контента только начинает формироваться, и пока у игроков даже нет единой формулировки, что такое оригинальный контент.

Originals по-украински Юлия Трибушная (OLL.TV): "Критерии, выдвигаемые к продукту, формирует платформа под свой бриф, свою аудиторию и задачи, которые должны выполнить контент (содержание, привлечение зрителей, увеличение конкретной аудитории). Через некоторое время контент может быть показан на телеканале или сугубо теоретически на YouTube или других платформах". Павел Рыбак ("Киевстар TВ"): "Я бы назвал это originals light. Когда производитель приходит с готовой идеей и говорит: "Я уже сделал часть работы – откорректируйте, не меняя концепта, и заплатите часть денег, чтобы забрать продукт себе". Условно, на продукт можно эксклюзивно повесить свой шильд, однако права, например, продажи на иностранных территориях, останутся производителям. Такой у нас сейчас originals: либо покупка прав на готовый продукт, либо инвестирование определенного процента в производство, либо инвестирование в промокампанию".

По модели originals light создает "Киевстар ТВ" свой первый сериал — комедию "Сумасшедшие соседи". Идея и разработка на стороне производителя (FILM.UA), третьим партнером является телеканал "1+1". Анонсируют, что проект, созданный по мотивам кинотрилогии "Сумасшедшая свадьба", будет состоять из 24 эпизодов продолжительностью по 25 минут каждый. Есть у компании в разработке и два фильма.

Постер сериала "Сумасшедшие соседи"

По схожей модели создаются в Украине партнерские сериалы MEGOGO: в прошлом году был презентован боевик "Ангелы", в этом — детектив "Плут", и готовится второй сезон "Ангелов" (все с телеканалом "2+2"). Также готовятся премьеры детектива "Джек и Лондон", комедии "Большая надежда" (с "1+1") и сериала "Люба" (с "Новым каналом").

Кроме видеоконтента платформа занимается созданием аудиосериалов, считая это направление перспективным.

Первый эксперимент Sweet.tv — ситком "Стартаперы" — также был создан не по заказу платформы: стриммер поддержал готовый проект финансово, чтобы на нем "обкатать" подход к originals.

Пока в компании не видят хороших перспективных проектов с понятным эффектом для платформы. "В основном предлагают все то же самое, что делают телеканалы, а в условиях того, что в Украине телевизионные каналы, в том числе медиагрупп, доступны бесплатно, нерационально производить контент точно такой же, как тот, что можно посмотреть бесплатно", — сказал Александр Резунов, директора SWEET.TV в интервью Delo.ua.

Сейчас компания аккумулирует средства в собственном фонде ФРУКТ (Фонд развития кино и телевидения), куда отчисляют по 10 грн с каждого подключения. Она открыта для предложений. Кроме того, стриминг-сервис пытается зайти в нишу юмора, взяв в проект украинский стендап.

Будет ли originals-бум

Оригинальный контент для платформ — перспективное направление, отмечает Егор Олесов, продюсер, руководитель компании Animagrad (FILM.UA Group).

Егор Олесов, продюсер, руководитель компании Animagrad (FILM.UA Group) на презентации сериала "Зломовчання". Фото предоставлено OLL.TV

Ковид вернул эру хоум-интертеймента, когда смотрение на больших экранах мигрировало в сторону домашнего смотрения. При этом телевизионный рынок залимитирован, он закостенелый и не готов к экспериментам. А платформы готовы к свежим решениям, к новым оригинальным идеям.

Но надо найти свою нишу, которая прозвучит на весь мир, как это удалось сделать, например, скандинавам с их детективами. Или мы видим, как корейский сериал становится мировым хитом на Netfliх.

"Есть такой тренд — Lokal. Логика должна быть следующая: мы ориентируемся на нашего зрителя, но с тем, чтобы эта история экспортировалась на мир. А значит, в основе все равно должна лежать крутая история со своей оригинальной идеей", — замечает Егор Олесов.

Чтобы платформы могли создавать качественный оригинальный контент с международным потенциалом, важно, чтобы в стране заработала система ребейтов. Киноиндустрия надеется, что необходимые для этого поправки в законодательство будут приняты в ближайшее время.