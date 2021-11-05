Прихода Netflix не боимся, у нас есть эксклюзивный контент — Александр Резунов, SWEET.TV

Директор SWEET.TV Александр Резунов в интервью Delo.ua дал свою оценку ситуации на рынке ОТТ-платформ, а также рассказал, какие конкурентные преимущества позволяют компании расти ежегодно в два раза, сколько инвестируют в украинский дубляж голливудских хитов, почему интересен украинский контент и чем российские стриминг-сервисы опаснее Netflix.

Александр, этой осенью онлайн-кинотеатр SWEET.TV стал членом Американской торговой палаты в Украине (АСС) и имеет представителя в ее комитете по вопросам медиа и коммуникаций. Почему приняли такое решение? Какие проблемы намерены решать с бизнес-сообществом?

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— SWEET.TV вступил в Американскую торговую палату с целью борьбы с пиратством, чтобы заручиться поддержкой и перенять опыт западных коллег. Пиратство не только мешает бизнесу платформ — сложно продавать платную услугу, когда легко можно найти бесплатную, но и тормозит производство платного контента в Украине. Нельзя производить качественный платный контент, когда на рынке очень много "пиратки", что делает невозможным возврат инвестиций.

А есть статистика, какую долю рынка "откусывают" у платформ пираты?

— Мы такое исследование не проводили. По платному телевидению знаем такую статистику: из 15 миллионов украинских домохозяйств пять миллионов пользуются платным телевидением, а все остальные — либо бесплатным, либо пиратскими ресурсами.

Как побороть пиратов

Пиратство — это общая проблема креативных индустрий, тормоз не только для бизнесов, связанных с аудиовизуальным контентом, но и для издателей, музыкальной индустрии, IT. У вас есть предложения, что надо сделать, чтобы Украина перестала занимать верхние строчки в списке стран по распространению пиратства?

— Из тех способов борьбы с пиратами, что сейчас обсуждаем с коллегами, прежде всего, необходимо прекратить спонсорство пиратских платформ. Пираты живут за счет рекламодателей, и если на государственном уровне запретить рекламодателям сотрудничать с пиратскими платформами, то они исчезнут. Они же не благотворительные организации, и бесплатный контент предоставляют не для того, чтобы сделать людям хорошо, а пытаются нажиться, заработать на рекламе. Если государство введет такой запрет, это будет шаг к победе над пиратами.

Во-вторых, перекрыть доступ пиратов к платежам через платежные системы в случае, если пиратский сервис работает не по рекламной модели, а по подписной. Сообщать платежным системам: такой-то сервис является пиратским, потому перекройте им возможность получать деньги. Тогда пираты будут вынуждены менять серверы, "зеркала" делать и так далее, то есть им будет тяжело существовать на рынке и в итоге придется свернуться.

А если штрафовать пользователей за просмотр пиратского контента, это даст результат? Или это технически сложно сделать?

— Технически можно придумать все, что угодно, тут вопрос в том, как это возможно сделать на законодательном уровне. И здесь главное — донести до пользователя то, что он потребляет пиратский контент. Не все люди над этим задумываются. Как вариант, наверное, можно было бы ввести небольшой штраф, чтобы человеку показать, что он смотрит пиратский контент, но есть и другие способы показать это людям. Например, запустить социальную рекламу на эту тему, продумав, как сделать ее максимально эффективной, учитывая и украинский менталитет, и другие моменты. Это сейчас тоже обсуждаем.

Государство готово серьезно взяться за борьбу с пиратством, поставить это в приоритет?

— Диалог ведется. Государство стопроцентно понимает, что такая проблема есть, что с пиратами нужно бороться. Но нужно учитывать, что можно сделать сейчас, чтобы не нарушать действующее законодательство.

+50% ежегодно

Какова динамика развития бизнеса SWEET.TV?

— Мы каждый год растем на 50% по количеству пользователей платформы. Это, конечно, приблизительная цифра.

Вы говорили, что в 2020 году инвестиции в покупку контента составили более $1 млн. Cколько инвестировали в покупку контента в этом году и какая в целом сумма инвестиций в контент с момента выхода на рынок?

— Говорить точную сумму, которую мы тратим на закупку контента, я не могу. Могу сказать, что самые дорогие — голливудские мейджеры. Цена на контент у голливудских киностудий может стоить сотни тысяч долларов в зависимости от количества купленных единиц контента.

Но если смотреть в пересчете стоимости за один фильм, то получается, что голливудская премьера дешевле украинской. Так происходит, потому что западные мейджеры продают по всему миру, а украинские в первую очередь в Украине. Конечно, есть попытки продавать фильмы на другие зарубежные платформы, но такие примеры редкость.

Окупили инвестиции? Вышли на прибыльность?

— Мы один из самых молодых онлайн-кинотеатров в Украине. Сейчас мы активно инвестируем не только в контент, но и постоянно усовершенствуем нашу платформу. Мы находимся на стадии роста, поэтому вопрос окупаемости пока не стоит. Говорим только об улучшениях и развитии.

Во что еще были сделаны самые крупные инвестиции и какая сумма?

— Мы активно инвестируем в проект "Hollywood українською", в котором создаем украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, у которых их не было. Всего было продублировано и озвучено 180+ фильмов, мультфильмов и сериалов, а также 850+ трейлеров. Точную сумму инвестиций не назову. Скажу только, что в общей сложности мы озвучили около 19 тысяч минут контента. Цена за минуту озвучки стоит от 100 гривен, дубляж — от 500.

Второй важный блок, куда мы инвестируем, — это развитие платформы. Одна из распространенных особенностей Украины — это нестабильное качество интернета в зависимости от региона. Поэтому мы стали использовать технологии, которые позволяют в случаях, когда скорость интернета падает, не прерывать трансляцию, а менять качество изображения. Благодаря этому сервис работает везде, где есть интернет.

Не менее важный элемент — это интерфейс. Дизайн должен быть простым, понятным и технологичным. Мы создали одно из самых дружелюбных и интуитивно понятных приложений на украинском рынке. В нем есть функция упрощенного просмотра телевидения. С ее помощью при включении телевизора автоматически запускается последний телеканал, который смотрел абонент.

Для безопасности детей предусмотрена функция родительского контроля, которая позволяет устанавливать пароли на выбранный пользователем контент, сохраняется история просмотров, а в кинозале нет рекламы.

В ближайшее время мы планируем запустить beta-тестирование нового приложения для смартфона, в котором будет персонализация контента и собственная рекомендательная система. В рамках одной подписки будет несколько профилей. Также изменится дизайн.

Что изменила пандемия COVID-19

Для большинства бизнесов 2020-й был связан со стрессом, пересмотром стратегий, трансформацией бизнес-процессов. Каким был 2020 год для вас? Диджитализация потребления различных продуктов, особенно связанных с развлечениями, которая из-за локдаунов быстро масштабировалась, повлияла на бизнес-результаты SWEET.TV, динамика роста аудитории увеличилась в 2020 и 2021 году по сравнению с 2019-м?

— В рамках нашего бизнеса динамика роста не менялась: не стала больше, но и хорошо, что не стала меньше.

У нас менялось телесмотрение. В начале весны 2020, когда объявили первый локдаун, телесмотрение выросло в два раза: было холодно, и люди смотрели больше контента у телеэкрана. Но как только потеплело, произошел небольшой сезонный отток: лето — это обычно спад по телесмотрению.

То есть по трендам пользования увидели, что люди стали больше смотреть телевидения, но больше пользователей от этого не становилось. Так что нельзя сказать, что локдаун на нас сильно положительно повлиял. Нет.

Но я не думаю, что пандемия положительно скажется именно на онлайн-платформах. Ситуация с локдаунами заметно сказывается на развитии онлайн-бизнеса в обслуживающей сфере, особенно в е-коммерсе, а это косвенно влияет на все сферы онлайн-бизнеса, в том числе и на наш. Растет доверие потребителя к онлайн-услугам, появляются новые группы потребителей. Например, пожилые люди, которые раньше онлайн-услугами не пользовались, постепенно к этому привыкают.

Но и навредить нашему бизнесу — онлайн-кинотеатру — пандемия не может.

В отличие от офлайн-кинотеатров…

— Кинотеатрам, сейчас, конечно, тяжело: их закрывали, вводили ограничения по количеству зрителей.

Такая главная "боль" кинотеатров, как отсутствие блокбастеров в репертуаре из-за того, что голливудские студии переносили показы до лучших времен ("Тенет" — первый блокбастер в 2020 году появился аж в конце лета). Эта ситуация как-то на бизнес онлайн-кинотеатров влияет?

— На платформы премьерные блокбастеры попадают минимум через полгода после релиза в кинотеатрах. Но в онлайн-кинотеатре люди платят не за премьерные фильмы, а за подписку (и, кстати, туда премьеры попадут еще позже).

Думаю, что блокбастеры, снятые в 2021 году, будут быстрее приземляться на платформу именно по договоренности студий с дистрибуторами.

То есть студии будут сокращать "окно"? А что их заставит это сделать?

— Здесь все очень просто: студия, сняв блокбастер, сначала отдает его в прокат в кинотеатры, затем, как правило, через полгода — на онлайн-платформу по правам TVoD (доступ к видео предоставляется при уплате определенной суммы, при этом видео ограничено либо в количествах просмотров, либо временным промежутком. — Delo.ua), а еще через полгода готова открывать SVoD-права (доступ к видео предоставляется при покупке периодической подписки. — Delo.ua).

То есть продюсеры понимают, что в такие-то сроки они должны продать фильм здесь, здесь и здесь. Но карантин разрушил эти планы: блокбастер на запланированную дату в прокате не вышел, как не появились в прокате еще десяток фильмов. Их продюсеры понимают, что в ближайшие полгода они не смогут сделать продажи здесь, здесь и здесь. И как только карантин заканчивается, они, досняв фильмы, сокращают сроки открытия прав для платформ, потому что продавать-то надо. Сокращение "окна" выгодно им в первую очередь.

Для вас важно, чтобы "окно" показа сокращалось?

— Сокращение "окна" хорошо бы сказалось на просмотрах. Чем раньше фильм, который прошел в кинотеатре, появится на платформе, тем больше у людей останется в памяти информации о нем, которую они услышали во время большой промокампании, проходившей перед премьерой ленты, и будут еще программы на телевидении, рецензии в СМИ, будет тянуться след сарафанного радио.

Но нам важнее открывать права на фильмы не позднее конкурентов. В противном случае конкуренты успеют "снять все сливки", и понятно, что у нас фильм посмотрят меньше людей.

А в каком случае фильм может попасть на платформу конкурентов?

— Если платформе удастся договориться об эксклюзиве или на более раннее открытие прав. Но это исключение из правил. Бывают случаи, когда вообще через год открывают права, и про фильм уже никто ничего не помни. Естественно, его хуже смотрят, и нужно снова его популяризировать, запускать промо с нуля.

В чем конкурентные преимущества

Как оцениваете заполненность ниши ОТТ-платформ в Украине? Насколько высока конкуренция? Растет ли она? Какая доля рынка у SWEET.TV?

— На рынок ОТТ-сервисов мы пришли одними из последних. Бренд был запущен в 2017 году (пилотную версию запустили в 2015 году, а процесс разработки начинался еще в 2012-м). На тот момент уже существовал ряд сервисов. Первым на рынке был divan.tv, они заходили в 2011 году. После них Megogo и потом Oll.tv. OTT-платформ в Украине достаточно много, ну а лидеров можно на пальцах одной руки пересчитать.

Согласно информации, которую мы получаем от правообладателей, сейчас SWEET.TV — сервис №2 по объему абонентской базы. На первом месте идет Megogo. При этом у нас самая большая динамика роста.

Вы говорили, что когда выходили на рынок, аудитория сервисов с лицензионным видео в Украине составляла 1 миллион человек. За два года она выросла до 1,5 миллиона. Сколько, по вашим оценкам, составляет аудитория сервисов с лицензионным видео сейчас?

— В Украине существует около 15 миллионов домохозяйств. 4-4,5 миллиона из них пользуются услугами платного телевидения. У нас нет точных данных, сколько из них пользуется стриминговыми сервисами, так как, к сожалению, в Украине нет такой статистики. Посчитать очень сложно, так как одно домохозяйство может быть одновременно подключено к нескольким стриминговым платформам и к кабельному ТВ. Сейчас емкость рынка ОТТ приблизительно оценивается в порядка 1,5 млн абонентов.

OLL TV, которая переформатируется из спортивной платформы в стандартную потребительскую, киношную, становится для вас более серьезным конкурентом?

— Я бы так не сказал. Всем конкурентам придется нас догонять по технической части самого сервиса. Иметь хороший контент — этого мало. Это касается всех платформ.

Нужно иметь хорошее качественное приложение и понятный интерфейс, который будет удобен для пользователя. Поэтому, с одной стороны, мы совершенствуем технически свои приложения, а с другой стороны — не перегружаем платформу другими направлениями контента, потому что они только усложняют пользование сервисом.

Мы позиционируем себя исключительно как онлайн-кинотеатр, который предоставляет онлайн-фильмы и пакет телеканалов, понятный, удобный интерфейс, хорошее качество трансляции, стабильность, — это наш фокус, наше позиционирование.

Но, возможно, какие-то новые направления контента будете вводить? Например, Megogo кроме приоритетных фильмов, сериалов и спортивных соревнований предлагает послушать аудиокниги и подкасты…

— Расширение продуктовой линейки не рассматриваем. Пока наша позиция такая: мы украинский национальный онлайн-кинотеатр. Мы фокусируемся на фильмах всех жанров, сериалах и мультфильмах, есть у нас и документальные фильмы.

Все фильмы отбирает наша питчинговая группа по их потенциалу. Мы делаем озвучку, наша озвучка и дубляж эксклюзивны. Мы знаем, что это нужно украинцам, что они это ценят и смотрят фильмы с качественным украинским дубляжом. На сегодняшний день это и есть наше преимущество, это и есть наше собственное производство.

Какие фильмы наиболее популярны у ваших подписчиков? Возможно, какие-то предпочтения пользователей удивили, не совпали с прогнозами?

— Смотрят все жанры. Просто какие-то чаще, какие-то реже. Поэтому у нас конкретизации по жанрам нет. Мы берем фильмы с высокими рейтингами, от шести и выше. Фильмы с низким качеством сюжета, с низким рейтингом стараемся не брать. Ведь самое плохое, когда человек открывает фильм (там многообещающее описание, красивый постер), тратит 20 минут на просмотр и понимает, что фильм — полная ерунда, но время зря уже потрачено. Раз пять такое случится — и он уйдет с платформы.

Потому важно выдерживать правильный баланс и покупать хороший контент. Для этого мы заключили прямые договоры с голливудскими мэйджерами (крупными киностудиями. — Delo.ua).

Из мейджеров с кем есть прямые договоры?

— Со всеми основными — Disney, Paramount Pictures, Universal, Sony, BBC, CBS.

Вы запустили проект "Hollywood українською" в начале прошлого года. Все ли удалось реализовать из того, что задумали, или пришлось что-то менять по ходу? И как будете его продолжать?

— Тут сработала очень простая схема: мы увидели, что нет качественного дубляжа. Наши исследования показали, что он нужен украинцам, и мы начали это делать. Тут успех был очевиден. Мы видим, что люди смотрят фильмы с нашим дубляжом, что они пользуются популярностью.

Создание украиноязычной дорожки — дорогое удовольствие. Как я уже говорил, минута дубляжа обходится в 500 грн, минута озвучки — от 100 грн.

В августе мы обнародовали результаты за год работы проекта "Hollywood українською": 181 фильм, мультфильм, сериал (187 эпизодов), а всего, с учетом трейлеров, 18 784 минуты контента.

Мы уже сделали украиноязычную дорожку для фильмов "Форрест Гамп", "Криминальное чтиво", "Лучший Стрелок", первых двух частей "Людей в черном", трех фильмов франшизы "Миссия невыполнима", дублировали "Дневник Бриджит Джонс", "День сурка", трилогию "Властелин колец", первые три части "Гарри Поттера".

Из мультфильмов "Шрек 2" и "Мадагаскар". Также озвучили сериалы "Миллиарды", "Декстер", "Элементарно", "Безмозглые". Как вы понимаете, этот список можно продолжать.

Вообще "Hollywood українською" — наш главный социальный проект. Мы считаем популяризацию украинского языка нашей социальной миссией. Именно с языка начинается культура народа.

Сейчас на SWEET.TV более 90% контента имеет украиноязычную дорожку.

Мы заметили интересный факт: если украиноязычная дорожка стоит по умолчанию, более 80% зрителей не будут ее менять. 12% пользователей поменяют на русскоязычную. Остальные меняют фильм на другой.

На чем основывается ценообразование и какие модели оплаты внедрили, а какие нет и почему?

— У нас много хорошего контента, поэтому не демпингуем, ставим рыночные цены. Из трех существующих у ОТТ-сервисов моделей у нас есть две: подписки, куда входят каналы и фильмы (SVOD-модель), на этом мы сфокусированы, но есть и покупка фильмов с платой за просмотр (TVOD-модель). Нет только рекламной модели (AVOD) — доступ к контенту за просмотр рекламы.

Будете вводить? У Megogo есть рекламная модель…

— Возможно, будем. Сейчас присматриваемся, но пока не видим в этом смысла. В том числе не уверены, что емкость рекламного рынка Украины позволит перекрыть затраты на покупку AVOD — прав, которые необходимы, чтобы запустить такую модель.

Когда мы только выходили на рынок, я слышал от многих интернет-экспертов, что нужно запускать бесплатное телевидение и брать деньги за рекламу. Интересно, чем сейчас занимаются эти умники и что у них с этим бизнесом. У нас успешная модель, на рынке она себя оправдала.

Какой тариф самый популярный — более дорогой или более дешевый?

— Самый популярный тариф на сервисе — тариф М. В нем абонент получает доступ ко всем нужным телеканалам и кинозалу: фильмам, мультфильмам и сериалам.

Есть какие-то предложения, которые вашим подписчикам по цене более выгодны, чем то, что предлагают конкуренты?

— Преимущество нашего сервиса в том, что у нас премиальные каналы включены в средний тариф, в то время как наши конкуренты открывают эти каналы только в максимальной подписке.

Когда выгодно делать свой контент

OLL. TV и Киевстар.TВ заявили, что начинают заниматься производством контента. А вы инвестируете в съемки сериалов или фильмов для вашей платформы?

— То, что вы начинаете производить контент, не приведет к вам ожидаемого количества пользователей. Для того, чтобы они к вам пришли, должно быть хорошее приложение, качественная работа, стабильный сигнал и нормальная рекомендация того контента, который в этом приложении есть. А два-три-четыре собственных сериала не приведут пользователя, для этого их должно быть гораздо больше. Поэтому мы особо на этот счет не переживаем.

А кроме того, делать свой контент — это растяжимое понятие: делать в партнерстве с кем-то или делать свой контент самому?

Платформы делают контент в партнерстве с крупными продакшнами. А при каких условиях вам будет выгодно вкладываться в его производство?

— Конечно, мы хотим производить свой контент, но пока мы не видим хороших перспективных проектов с понятным эффектом для нашей платформы, в которые можно было бы войти. В нашей стране нет опыта производства контента для платформ, В основном предлагают все то же самое, что делают телеканалы. А в условиях того, что в Украине телевизионные каналы, в том числе, медиа-групп, доступны бесплатно, нерационально производить контент точно такой же, как тот, что можно посмотреть бесплатно. Поэтому мы пока ищем хорошие проекты, где сюжет, сценарий будет не такой, как в проектах для телевидения. И мы открыты для предложений.

Пример сериала, который был очень близок к платформе, — "Первые ласточки". Он отличался от телеканальных стандартов, но не тематикой, а архитектурой, режиссурой.

Какие бизнес-идеи сейчас в разработке?

— Попробовали взять в проект украинский стендап. Сейчас не готовы еще сказать, успешно или не успешно, потому что это произошло совсем недавно: съемка была 23 октября. На сервисе он появится сразу после того, как будет сделан монтаж. На результат посмотрим.

Продолжаем делать дубляж, продолжаем покупать украинский контент. Наш фокус не меняется.

Почему работаете с украинским контентом, чем это выгодно бизнесу?

— Мы покупаем украинский контент, прежде всего, потому что мы украинский онлайн-кинотеатр: у нас есть украинские фильмы, которые мы покупали эксклюзивно, а есть фильмы, которые имеются и у других участников рынка.

Сейчас у нас в эксклюзиве доступны около 30 украинских фильмов, среди которых "Безславні кріпаки", "Шалене весілля-2", "Нереальний капець", "Пульс", "Атлантида", "Dzidzio. Перший раз", "Перші ластівки. Z@лежні" и др.

Плюс украинского контента в том, что, во-первых, его меньше пиратят (русскоязычный контент быстрее попадает на пиратские ресурсы, а украинский пиратят меньше по понятным причинам: на территории России никто не будет смотреть фильм на украинском языке).

Во-вторых, окно между кинопрокатом и открытием прав на платформе короче, чем у голливудского контента, который сначала прокатят по всему миру и только потом открывают права на онлайн-платформу.

Один из минусов украинского контента в том, что он дороже голливудского по понятным причинам: голливудский контент продают по всему миру, а украинский контент могут продать только в Украине и больше практически нигде.

Летом SWEET.TV провел эксперимент: премьера украинской спортивной драмы "Пульс" прошла в онлайн-кинотеатре одновременно с началом проката. Будете продолжать? В чем плюс для вас, а в чем для создателей фильма? Представители кинотеатров считают, что такая практика навредит фильмам, и приводят в пример "Черную вдову", заработавшую меньше, чем рассчитывали, из-за того, что фильм одновременно вышел в прокат и онлайн?

— Это не наш эксперимент. Это эксперимент правообладателей FILM.UA Group, так что это вопрос к ним, довольны ли продюсеры фильма. Мы не увидели особой разницы, больше просмотров не стало. Но тут следует учитывать, что права на фильм открывали летом, а у нас в этот период очень низкое телесмотрение, поэтому не было возможности получить максимум пользы от открытия прав летом, пусть даже одновременно с кинотеатрами. Но было хорошо, что уже через месяц этот фильм был у нас в подписной модели: с 1 сентября его можно посмотреть бесплатно в рамках подписки.

Что касается кинотеатров, то чаще всего зритель идет туда не ради какого-то фильма, а потому, что у него возникло желание сходить в кинотеатр, и тогда уже он решает, какой фильм посмотреть. То, что у нас открыли фильм одновременно с его премьерой в прокате, вряд ли заставило людей отменить поход в кинотеатр.

А что дало партнерство с "Новым каналом", когда сериал "Первые ласточки-2" вышел у вас на платформе одновременно с премьерой на телеканале?

— Это хороший симбиоз — и телеканалу выгодно, и нам. Очень удобно для зрителя, потому что если он, например, посмотрел первую и вторую серии на телеканале, а на третью опоздал, то мог пойти к нам на SWEET.TV и посмотреть, а четвертую — снова на телеканале. Зрители телеканала не потеряли сюжетную линию, а мы получили пользователей на нашей платформе.

О Netflix и российских стримингах

Как повлияет приход на украинский рынок Netflix, который одни эксперты прогнозируют лет через пять, не раньше, а другие уже вот-вот? Какие видите в этом опасности для вас?

— Для украинского рынка опасность представляют российские стриминговые платформы, потому что у них очень много собственного контента, который они уже монетизировали на своей территории и на территории стран СНГ и потому могут себе позволить демпинговать, то есть, зайдя к нам, предлагать его по любым ценам. Кроме того, они буквально нарушают законодательство Украины по части санкций: транслируют запрещенный контент. Это все из-за отсутствия реакции со стороны органов власти Украины. Такая конкуренция вредит развитию украинских ОТТ-платформ, а не новые западные игроки.

Если сравнить фильмы, к примеру, у Netflix и у нас, то увидим, что для пользователя и там, и там есть не повторяющийся контент (у Netflix это фильмы и сериалы собственного производства, а у нас то, что мы покупали у мэйджеров). Поэтому мы не особо опасаемся новых игроков, в том числе того же Netflix, потому что, в отличие от наших северных соседей, это понятная платформа, которая работает по законам бизнеса.

Какие ваши прогнозы о заходе к нам Netflix и что значит "зайдет", ведь его и сейчас без проблем смотрят тысячи украинцев?

— Зайдет — значит, начнет бороться за пользователя на нашем рынке, будет вести рекламную деятельность, привлекать пользователя на свою платформу.

А что до срока — может быть, зайдет через пять лет, а может, уже в следующем году. Они же сделали страничку на украинском языке. Это зависит и от того, как будет развиваться наш рынок.

Как относитесь к идее, высказанной министром культуры и информационной политики, запретить стриминговым платформам контент на русском языке?

— Я думаю, что это будет не очень хорошо по отношению к пользователям.

А квоты?

— Квоты — это то же самое, по сути. Понятно, что определенные квоты должны быть в Украине, и мы этих квот не боимся, потому что у нас очень много украиноязычного контента. Но, возможно, это как-то усложнит работу иностранных компаний на территории Украины. Невозможно же применить эти квоты только к северным соседям, а к западным компаниям — нет.

Недавно вы начали показывать фильмы в поездах "Интерсити"…

— Поставили в вагонах соответствующее оборудование, которое позволяет смотреть определенный пул фильмов. А почему нет? Если есть хороший контент, пусть люди его смотрят (в рамках купленного билета он им доступен). А мы показываем им возможности нашей платформы.

Сколько железная дорога вам платит?

— Не могу разглашать условия нашего сотрудничества с железной дорогой.

Вы были инициатором Cinema Challenge Hackathon, целью которого была разработка технологий для онлайн-кинотеатров и в котором участвовали 500 украинских IT-специалистов. Несколько эффективным оказался такой формат и будете ли продолжать?

— Мы получили с десяток хороших решений, сейчас занимаемся их внедрением. Не исключено, что мы еще что-то подобное сделаем, но, возможно, уже по другой тематике.